Фото Голосование открыто: Трамп и Харрис набирают одинаковое количество голосов в Диксвилл-Нотче

И нынешний вице-президент Камала Харрис, кандидат от демократов, и кандидат от республиканцев, бывший президент Дональд Трамп получили по три голоса в ходе этого символического голосования.

Итоги выборов в Диксвилл-Нотче отражают ожесточенную борьбу на этих выборах, которые резко разделили все общество США.

Согласно избирательному законодательству Нью-Гэмпшира, населенные пункты с населением менее 100 человек могут открывать избирательные участки сразу после полуночи и закрывать их, когда все зарегистрированные избиратели проголосовали.

Галерея: Выборы президента США в городке Диксвилл-Нотч, Нью-Гэмпшир

В 2020 году жители Диксвилл-Нотча единогласно поддержали кандидата от демократов Джо Байдена, который стал первым с 1960 года претендентом, получившим все голоса избирателей в городке.

Между тем большинство избирательных участков на восточном берегу откроются только в 6:00 или 7:00 (13:00 или 14:00 по латвийскому времени).

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