Видео Неадекватный мужчина в Кенгарагсе повредил несколько машин и побил окна

На видео, снятом очевидцем, слышен предупредительный выстрел в воздух, сделанный охранником торгового центра Zoom. После этого, когда мужчина разбил стеклянную дверь местной парикмахерской, охранник использовал против него перцовый баллончик, но эта мера оказалась неэффективной из-за сильного ветра.

После торгового центра мужчина побежал к многоэтажным домам. Это заметила жительница одного из домов Елена, которая вызвала полицию. Однако, пока правоохранители ехали, агрессор успел побывать еще в нескольких местах и поцарапать машину зятя Елены.

Помимо прочего, вандал забрался на балкон первого этажа одной из многоэтажек. Там хозяин квартиры отнял у него металлический прут. После этого мужчина вернулся к дому Елены.

"Он перебежал оттуда сюда. И снова побежал к парикмахерской, а потом перепрыгнул через перила у парикмахерской. И там уже его поймали, приехала полиция. Мы звонили в полицию четыре раза. Когда стреляли, я уже в третий раз им позвонила. Был выстрел в воздух. Я звонила и кричала, что стреляют! Просто стреляют! Согласитесь, страшно. В нашем доме у женщины на первом этаже он разбил окно, не только машины, но и окно разбил", - рассказала женщина.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

После ареста мужчина 1994 года рождения был доставлен в медицинское учреждение. Следует отметить, что ранее он уже попадал в поле зрения полиции, и решение о применении меры пресечения будет принято в ближайшее время. По факту инцидента возбуждено семь уголовных дел.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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