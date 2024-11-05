Если Дональд Трамп вернется в Белый дом, американская внешняя политика станет более решительной, хотя последствия такой "решительности" предсказать трудно. Так считает Сандис Шрадерс, исследователь Латвийского института внешней политики (LĀI) и член правления Латвийской трансатлантической организации (LATO).
Эксперт: В случае победы Трамп посадит Россию и Украину за стол переговоров
В своем интервью Шрадерс отметил, что предыдущая администрация Трампа своими заявлениями и требованиями подтолкнула Европу к увеличению расходов на оборону. Многие европейские страны, включая Германию, с тех пор начали активнее выполнять обязательство выделять на нужды НАТО не менее 2% ВВП. Эта трансформация, по мнению Шрадерса, позитивно сказалась на безопасности Европы.
Говоря об Украине, Шрадерс напомнил, что Трамп на протяжении своей кампании неоднократно заявлял о намерении быстро завершить войну. "Трамп прямо говорит, что за короткий срок прекратит конфликт. Его подход может оказаться решающим фактором для мирных переговоров", - считает Шрадерс, добавляя, что на самом деле переговоры между Россией и Украиной уже обсуждаются в кулуарах. Выборы Трампа могут подтолкнуть обе стороны к соглашению, которое обеспечит восстановление территориальной целостности Украины.
Если на выборах победит Камала Харрис, можно ожидать, что она продолжит политику Байдена, хотя сделает акцент на укрепление внутренней экономики и прав женщин. Перед ней встанет сложная задача поддержания военной помощи Украине, особенно с учетом нехватки мощностей американской оборонной промышленности, которая испытывает дефицит на фоне обострения ситуации на нескольких фронтах - в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, где Китай угрожающе усиливает позиции.
Шрадерс также считает, что республиканцы, контролирующие Конгресс, могут создать для Харрис трудности в обеспечении стабильных поставок оружия Украине. Если они блокируют часть финансовых инициатив, новый президент столкнется с теми же проблемами, что и Байден, пытаясь найти баланс между внутренними и международными вызовами.
Среди вопросов, наиболее волнующих американцев на выборах, первыми идут экономика и социальные конфликты, считает Шрадерс. Инфляция, разрыв в доходах, рост цен на жилье и отсутствие доступных кредитов для молодежи - все это вызывает тревогу. "Американцы обеспокоены своей экономической безопасностью и все более отчетливым социальным неравенством", - поясняет он.
Кроме того, вопросы культурного характера, такие как гендер, сексуальная идентичность и права меньшинств, давно стали источником общественного раскола. По мнению Шрадерса, эти темы, особенно связанные с образованием и гендерными нормами, обостряют борьбу между либеральными и консервативными силами, разрывая американское общество.
Шрадерс подчеркнул, что право на оружие - еще одна важная тема, которая становится опасно чувствительной. Сторонники и демократов, и республиканцев начали активнее вооружаться, ссылаясь на Вторую поправку Конституции. "Трамп и Харрис, несмотря на различия, поддерживают идею, что американцы имеют право на самооборону, и это стало одним из немногих совпадающих пунктов в их позициях", - отметил эксперт.
Иммиграционная политика также стала поводом для ожесточенных споров. Обе партии выступают за ограничение нелегальной миграции, но расходятся по вопросам легальной. Трамп видит в увеличении потока мигрантов угрозу стабильности, предлагая массовые депортации, что может привести к всплеску насилия.
Традиционно в США 30% избирателей поддерживают демократического кандидата, 30% - республиканца, а оставшиеся 30% представляют собой так называемых неопределившихся избирателей, чей выбор станет решающим. Основное различие между партиями заключается в их подходе к вопросам роли государства. Шрадерс объясняет, что республиканцы ориентированы на максимальные права для граждан и минимальную роль государства, в то время как демократы верят, что сильное государство гарантирует безопасность и благополучие каждому.
Темы, связанные с женскими правами, будут иметь серьезное влияние на исход выборов. Шрадерс подчеркивает, что женщины, поддерживающие право на аборт, вероятнее всего, поддержат Харрис, тогда как консервативно настроенные избиратели предпочтут Трампа и Республиканскую партию. Конфликт вокруг права женщин на репродуктивный выбор продолжает оставаться одним из самых болезненных для американского общества.
Хотя внешняя политика стоит на втором плане, она по-прежнему остается важной. Американцы поддерживают помощь Украине, Израилю и Тайваню, но испытывают растущие сомнения относительно затрат. Военная индустрия США столкнулась с проблемами в выполнении поставок, и контракты, заключенные в последние годы, в том числе с Тайванем, остаются невыполненными. Это может повлиять на доверие партнеров к Америке как к надежному союзнику.
На президентских выборах США победитель определяется не по числу общих голосов, а по результатам голосования в так называемой коллегии выборщиков, состоящей из 538 представителей штатов. Победа требует 270 голосов выборщиков. В большинстве штатов все голоса выборщиков отходят кандидату, который победил в данном штате, а в нескольких - делятся пропорционально по округам. Именно исход выборов в семи "свинг"-штатах, таких как Аризона, Джорджия и Пенсильвания, определит, кто станет следующим президентом.
Выборы, которые пройдут сегодня ночью, с 5 по 6 ноября, привлекли небывалое внимание по всему миру, ведь их исход может повлиять не только на внутреннюю политику США, но и на такие глобальные проблемы, как война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и противостояние с Китаем.
Результаты президентских выборов должны быть известны ко дню среды, 6 ноября. Однако коллегия выборщиков формально проголосует за кандидатов только 17 декабря - но коллегия редко голосует иначе, чем проголосовали штаты.
6 января победителя гонки утвердит Конгресс. Четыре года назад сторонники Дональда Трампа устроили в этот день штурм Капитолия, требуя свое правительство признать "многочисленные нарушения".
20 января 2025 года избранный президент принесет присягу и вступит в свою должность.
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