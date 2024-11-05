Эксперт: В случае победы Трамп посадит Россию и Украину за стол переговоров

Традиционно в США 30% избирателей поддерживают демократического кандидата, 30% - республиканца, а оставшиеся 30% представляют собой так называемых неопределившихся избирателей, чей выбор станет решающим. Основное различие между партиями заключается в их подходе к вопросам роли государства. Шрадерс объясняет, что республиканцы ориентированы на максимальные права для граждан и минимальную роль государства, в то время как демократы верят, что сильное государство гарантирует безопасность и благополучие каждому.

Темы, связанные с женскими правами, будут иметь серьезное влияние на исход выборов. Шрадерс подчеркивает, что женщины, поддерживающие право на аборт, вероятнее всего, поддержат Харрис, тогда как консервативно настроенные избиратели предпочтут Трампа и Республиканскую партию. Конфликт вокруг права женщин на репродуктивный выбор продолжает оставаться одним из самых болезненных для американского общества.

Хотя внешняя политика стоит на втором плане, она по-прежнему остается важной. Американцы поддерживают помощь Украине, Израилю и Тайваню, но испытывают растущие сомнения относительно затрат. Военная индустрия США столкнулась с проблемами в выполнении поставок, и контракты, заключенные в последние годы, в том числе с Тайванем, остаются невыполненными. Это может повлиять на доверие партнеров к Америке как к надежному союзнику.