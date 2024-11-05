Все деньги на лечение больного раком Габриэля из Огре собраны

Деньги для Габриэля через портал Ziedot.lv пожертвовали 22 120 частных лиц и 66 компаний.

Самое крупное пожертвование от частного лица составило 10 тысяч евро, а самое маленькое - 18 центов. Самое крупное пожертвование от юридического лица составило 10 тысяч евро - это была компания Latvenergo, она перечислила средства в рамках программы по поддержке онкологических больных.

Портал начал сбор пожертвований 15 июля, последние перечисления были сделаны 5 ноября.

Габриэль уже прошел два курса медикаментозного лечения, и до сих пор оно было успешным. Следующий, третий, курс лечения должен быть проведен в этом месяце.

Этим летом врачи назначили молодому человеку, у которого диагностирована злокачественная опухоль - нейробластома, -иммунотерапию препаратом Dinutuximab beta, но оказалось, что необходимые медикаменты покрываются государством лишь частично.

Общая сумма, необходимая для лечения, составляет 496 720 евро, из которых государство покрывает только 14 228,72 евро.

Семья Габриэля благодарит всех жертвователей.

Однако такие случаи не должны ложиться на плечи доноров, необходимо найти справедливое решение и выделить финансирование из государственного бюджета, подчеркивает Ziedot.lv.

Организация не взимает комиссионные или брокерские сборы за пожертвования. 100% всех пожертвованных средств идет по назначению.

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