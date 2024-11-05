Первым о столкновении с северокорейскими солдатами сообщил в понедельник, 4 ноября, глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он сообщил, что северокорейские войска уже подверглись обстрелу в Курской области.

Некий высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил Financial Times факт столкновения, но отказался сообщить более подробную информацию. Он лишь указал, что столкновение произошло в Курской области России.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Курскую область прибыли 11 тысяч северокорейских военнослужащих, которые должны участвовать в войне против Украины на стороне РФ.

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