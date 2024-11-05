При раскопках в Резекне нашли кости. Полиция проводит экспертизу

В понедельник, 4 ноября, около 11:00 во время строительных работ возле дома на улице Блауманя, 5, на участке земли, принадлежащем муниципалитету, рабочие обнаружили кости, которые могут быть человеческими останками. Они были переданы в Государственную полицию для проведения экспертизы.

Муниципалитет отметил, что во время Второй мировой войны на этом месте располагался лагерь для военнопленных, а после - пересылочно-сортировочный лагерь.

"По разным данным, большинство останков не было перезахоронено, на месте лагеря был создан мемориал, поэтому найденные кости могут быть останками людей, истребленных в лагере", - заявили в муниципалитете.

Строительные работы продолжатся, но если будут найдены другие останки, строители соберут их в специальные мешки и передадут в полицию. После экспертизы человеческие останки будут перезахоронены.

В муниципалитете обещают, что, если строители обнаружат не отдельные кости, а массовые захоронения, будет вызван поисковый отряд "Легенда" и строительные работы прекратятся.

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