NMPD в 2025 году должна сократить свои расходы на 1,6 млн евро, так как к ней, как и ко всем учреждениям госуправления, относится требование жесткой экономии. Руководитель NMPD Лиене Ципуле рассказала, что в течение последних двух месяцев скорая помощь готовилась к переменам, чтобы повысить эффективность работы, но это не будет происходить в ущерб качеству.

В настоящее время у NMPD 196 бригад, из них 159 состоят из трех человек.

"В Латвии самое большое в Европе количество бригад скорой помощи на одного жителя. В NMPD также самое большое количество сотрудников на численность населения. То, что в Европе делают с меньшим количеством бригад, в которых по два человека, мы в основном делаем втроем и с большим количеством бригад, поэтому приходится искать возможности для повышения эффективности. Но бригады из двух человек не были самоцелью - так мы разрешаем кризис", - сказала глава NMPD.

По ее словам, изменения в организации труда коснутся и продолжительности рабочего времени бригад - она будет зависеть от интенсивности работы в течение суток и количества сотрудников в бригаде.

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