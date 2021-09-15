Главой города Скрунда стала бывшая сотрудница самоуправления, которая потеряла работу из-за кражи колготок

Передача сообщает, что в 2016 году в торговом центре в Айзпуте женщина засунула несколько упаковок дорогих колготок в сумочку и была поймана со всеми уликами. Позже выяснилось, что это глава коммунального хозяйства Скрундской волости Гуна Скребеле.

Уголовное дело не было возбуждено, так как магазину удалось вернуть товар, но после случившегося Скребеле потеряла работу.

Скребеле очень просто объяснила то, что произошло в то время - после приема лекарства от нервов и бокала шампанского в ее голове помутнело. Сама она кражи не помнит. Прошло около пяти лет, и теперь Гуна Скребеле стала новоиспеченной главой городка и волости Скрунда.

Скребеле - далеко не первый чиновник, потерявший работу после какой-то проделки. В ноябре прошлого года тогдашний министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце уволился с работы. Причина - ситуация с использованием разрешения на парковку депутата Рижской думы.

"Есть много вещей, которые касаются моей личной жизни, и это совершенно не относится к моему образованию, знаниям или профессиональному опыту.

Я думаю, что нам просто нужно наконец начать смотреть на людей, на то, как они работают и что они делают. И хватит рыться в старых и личных делах", - сказала Скребеле.

Самоуправление Кулдигского края, оценивая поступившие заявки на вакантную должность и ведя переговоры, также учитывало уже упомянутый случай кражи колготок. Скребеле была предоставлена ​​возможность на основании профессиональных знаний бывшего муниципального служащего. У нее есть испытательный срок, после которого будет проведена аттестация сотрудника и принято окончательное решение о занимаемой должности, сообщает передача.