В Риге на карантине находятся 157 классов

Среди заболевших есть как педагоги, так и ученики.

В настоящее время удаленное обучение введено в 62 школах и трех дошкольных учреждениях. На карантине находятся 157 классов и семь дошкольных групп.

В группах классов, где дети вакцинированы, а это в основном средняя школа, вакцинированные учащиеся учатся очно, а непривитые - удаленно.

Случаи Covid-19 также были выявлены в музыкальных, художественных и спортивных школах и в одном центре обучения по интересам.