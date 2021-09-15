Ср, 15.09.2021
Она успела за три дня провести уроки в 24 или 25 классах. Это привело к тому, что мы вынуждены 25 классов отправить на карантин. Александр Анзулевич, директор 72-й Рижской средней школы
Александр Анзулевич, директор 72-й Рижской средней школы

В Риге на карантине находятся 157 классов

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

В настоящее время в Риге на карантин из-за Covid-19 помещено 157 классов, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

Среди заболевших есть как педагоги, так и ученики.

В настоящее время удаленное обучение введено в 62 школах и трех дошкольных учреждениях. На карантине находятся 157 классов и семь дошкольных групп.

В группах классов, где дети вакцинированы, а это в основном средняя школа, вакцинированные учащиеся учатся очно, а непривитые - удаленно.

Случаи Covid-19 также были выявлены в музыкальных, художественных и спортивных школах и в одном центре обучения по интересам.

По данным на вторник, в Риге удаленно учились 125 классов в 57 учебных заведениях.


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