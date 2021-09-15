Латвия получила 7200 вакцин Johnson&Johnson. Известно, где они будут доступны

Поставка еще более чем 19 000 единиц указанной вакцины запланирована 21 сентября.

В отделе проекта вакцинации сообщили, что с учетом небольшого количества доставленных в настоящее время вакцин рабочая группа по вакцинации решила выделить их в первую очередь стационарным лежачим пациентам, людям, вакцинация которых проводится дома, лицам с душевными расстройствами, клиентам социальных служб в центрах социального ухода, приютах, кризисных центрах, а также для случаев разовой вакцинации, когда невозможно или значительно затруднено прибытие человека для получения второй дозы.

По словам руководителя проекта вакцинации Эвы Юхневичи, в августе пришлось столкнуться с отсутствием этой пользующейся спросом вакцины, поскольку она не была доставлена из-за задержек у производителя.

"На текущий момент в Латвию доставлено 13% от запланированных в этом году доз вакцины Janssen. Ситуация была аналогичной во всем Европейском союзе. В августе, согласно решению рабочей группы по вакцинации, мы выделили вакцины главным образом педагогам с целью поспособствовать обеспечению очного учебного процесса, а также больницам и на нужды выездной вакцинации", - сказала Юхневича.

На этой неделе вакцины J&J будут доступны в регионах в центрах выездной вакцинации:

в пятницу, 17 сентября, в Доме культуры Седы (100 вакцин) и в Народном доме Зилупе (100 вакцин), в субботу, 18 сентября, 150 вакцин J&J можно будет получить в Ливанском культурном центре, по 100 вакцин J&J доставят в Малтский дом культуры и в Айзкраукле по адресу ул. Гайсмас, 35 (возле IGA centrs), 50 вакцин будут доступны в Доме спорта в Олайне.

В указанных пунктах также можно будет сделать инъекции вакциной Pfizer/BioNTech.