Фармацевт объясняет, как правильно пользоваться защитной маской

Прежде всего, важно отметить, что носить какую бы то ни было маску во много раз лучше, чем не носить ее вообще, подчеркнула фармацевт. Однако выбор масок весьма разнообразен - существуют многоразовые, хирургические или медицинские маски, а также респираторы.

По словам фармацевта Südameapteek Мерилин Исраэль, маски различаются по маркировкам. Таким образом, чтобы разграничить защитную способность и качество, на упаковки масок нанесены маркировки N95, FFP1, FFP3, FFP2, Type II, Type I, Type IIR или Type IR.

Чем маркировки отличаются друг от друга?

При выборе маски важно обратить внимание, какая марикровка нанесена на упаковку. Таким образом, эффективность бактериальной фильтрации масок Type I и Type IR составляет ≥ 95 процентов, а эффективность масок Type II и Type IIR составляет ≥ 98 процентов.

"Такие маски называются медицинскими масками и испытываются по направлению выдоха, то есть изнутри. Таким образом они предотвращают заражение носителем окружающей среды", - сказала Исраэль.

В то время как маски Type I и II состоят из трехслойного материала, маски типа IIR состоят из четырехслойного материала. Символ R означает, что маски защищены от брызг.

"В общем, это эффективные маски, которые могут носить люди, инфицированные вирусом или просто больные - так болезнь не дойдет до других", - сказал Исраэль.

Вероятно, многие заметили на улицах белые маски, которые немного отличаются от традиционной светло-голубой маски. Такие маски называются респираторами.

"Респираторы также имеют разные типы защиты - FFP1, FFP2, FFP3 и N95. Эти маски более плотно прилегают к лицу и предназначены для защиты владельца маски. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), респираторы FFP2, FFP3 и N95 подходят для медицинских работников, которые находятся с пациентами, зараженными Covid-19", - сказала Исраэль.

Цифры, которые стоят после маркировки FFP, указывают уровень фильтрации маски, поэтому маска FFP3 является наиболее эффективной. N95 - это американский лейбл, и такие маски эквивалентны FFP2, то есть обеспечивают 95-процентную защиту.

Какую маску носить ежедневно?

По словам фармацевта Мерилин Исраэль, многоразовая маска очень подходит для повседневной жизни. "Как правило, когда мы идем в магазин или в кинотеатр, у нас достаточно места, чтобы держать с людьми дистанцию. Поэтому нам не нужна такая большая защита, как, например, медицинскому персоналу, который лечит пациентов с Covid-19. Многоразовые маски также подходят для повседневного использования", - сказала Исраэль. Однако она добавила, что при ношении многоразовой маски важно правильно за ней ухаживать.

"Если одноразовые маски следует менять каждый час и выбрасывать после использования, то многоразовые маски следует ежедневно промывать водой, температура которой составляет не менее 60 градусов", - рассказала Исраэль.

Однако, если вы отправляетесь в полет, авиакомпания принимает маску FFP2. Маску с такой маркировкой можно использовать дольше всего, до восьми часов. "Проще говоря, человек, выполняющий повседневные обязанности, может носить многоразовую защитную маску или медицинскую маску", - констатировала Исраэль.

Как правильно пользоваться маской?

Ключевыми моментами при использовании маски являются ее чистота, то, как она закреплена и как прикрывает лицо.

"Самое главное - надевать маску чистыми руками. Затем вы должны наложить проволочный край маски на нос, как следует сжать его вокруг носа и завести резинки за уши", - напомнила Исраэль. В качестве последнего шага нужно натянуть нижний край маски на подбородок и убедиться, что маска плотно закрывает лицо как снизу, так и сверху. Также важно обращать внимание на то, чтобы маска была правильно надета, то есть складки маски должны открываться наружу.