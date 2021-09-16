Для въезда в Юрмалу пропуска будут нужны круглый год

Такую идею поддержали депутаты заседания комитетов транспорта и жилищного строительства Юрмальской городской думы.

До сих пор пропуска для въезда в Юрмалу требовались только с начала апреля до конца сентября.

С 1 апреля следующего года, когда будет обновлена ​​плата за въезд в город в размере двух евро в день, планируется взимать ее круглый год.

С 1 октября этого года по 1 апреля следующего года въезд в Юрмалу по-прежнему будет бесплатным.

Изменения планируются с целью уменьшить транзитный поток через Юрмалу и способствовать использованию объездной дороги - Вентспилсского шоссе.

Как поясняют в самоуправлении, движение в Юрмале с каждым годом становится более интенсивным. Количество проданных однодневных пропусков растет с каждым годом. В свою очередь, вне летнего сезона транзитный трафик через город увеличивается.

Данные, собранные муниципалитетом, показывают, что с началом периода пропуска транзитный трафик через город снижается на 24%.

Планируется, что

проездной на год будет стоить 180 евро, что равно 0,49 евро в день.

На полугодие - 180 дней - пропуск будет стоить 107 евро, а на 270 дней - 150 евро.

Поскольку выявлено много случаев, когда водители забывают купить разовый проездной в день прибытия и проявляют интерес к его оплате на следующий день, появилась новая возможность, позволяющая оплатить однодневный проездной на портале э-услуг Юрмалы также до конца следующего дня.

Средства, собранные от уплаты сбора, перечисляются в основной бюджет города и используются для создания среды, благоприятной для развития туризма и курортов, защиты окружающей среды, охраны памятников культуры, а также общественного порядка и безопасности.

Доход от режима пропусков составляет около 2,7 миллиона евро в год. В 2021 году только на ремонт дорог в курортном городе планируется вложить около 6 миллионов евро, а в содержание и благоустройство города - 6,3 миллиона евро.

Общий годовой доход города составляет около 93 миллионов евро, поэтому доходы от продажи пропусков составляют небольшую часть бюджета города и средств, инвестируемых в поддержание и развитие городских территорий.

Плата за въезд на административную территорию Юрмалы действует с 1996 года. Плата за въезд в осенне-зимний период в Юрмале отменена с осени 2013 года.

Пошлина за въезд на административную территорию города Юрмалы определена в соответствии с обязательными правилами Юрмальской городской думы от 2017 года "О въезде транспортных средств в зону особого режима на административной территории города Юрмалы". Система автоматического контроля пропусков была внедрена в 2017 году.