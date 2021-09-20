От глубокой апатии до мыслей о самоубийстве - эксперты указывают, что созданные удаленной учебой психоэмоциональные проблемы у школьников останутся и в новом учебном году. Школы говорят, что они к ним готовы. Это не кажется заслуживающим доверия, так как в средних школах на одного психолога приходятся в среднем 750 учеников, а в профшколах - даже 5000, свидетельствуют подсчеты Re:Baltica.

Прошлый учебный год начался у Юриса (17) обнадеживающее. Юрис мечтал о своем бизнесе. Он не был отличником, поэтому пришлось постараться, чтобы поступить из основной школы соседнего края в престижную Елгавскую государственную гимназию Спидолы осваивать предпринимательскую деятельность.

Юрис едва успел познакомиться с одноклассниками, как школа в конце октября очную учебу прекратила. Началась вторая волна пандемии. Латвия была одной из стран ОЭСР, которая закрыла школы уже при минимальных показателях заболеваемости и дольше всего продержала закрытыми - почти до окончания учебного года.

Отделенный от друзей, Юрис погряз в апатии. Сначала было трудно встать и подключиться к урокам. Мама ловила лежащим на онлайне математики. К Рождеству подросток, уже ставший интровертом, больше не отвечал на вопросы родителей и практически не выходил из своей комнаты.

Во время удаленного обучения Юрис с друзьями создал свой бренд одежды Krabikcrew и считает, что без формального образования можно обойтись ФОТО: Reinis Hofmanis

"Чувствовал себя усталым. Надоело делать одно и то же", - рассказал Re:Baltica Юрис. В Валмиере подобным образом чувствовал себя Карлис (17), когда бросил любимый бокс еще до официального запрета на тренировки. Отличница Элизабете (17) в Лиепае по утрам плакала, не в силах справиться с тревогой. Сильвия (17) снова думает о самоубийстве.

Социальная изоляция в пандемию была тяжела для многих, однако особенно сильно пострадали подростки и молодежь. Проведенное в школах Латвии исследование свидетельствует, что каждый второй в возрасте 12 - 25 лет ощущает уныние и депрессию. Соавтор исследования, подростковый психотерапевт Нил Константинов связывает это с особенностями развития мозга на этом этапе возраста. Чтобы справиться с стрессом, молодежи важно встречаться с друзьями, заниматься спортом. Учеба с одноклассниками мотивирует двигаться вперед и осознавать свои ценности. Расписание уроков диктует определенный дневной ритм.

Пандемия отрезала все как ножом.

Отчаяние обострилось в ноябре прошлого года - и оно уже было иным. Во время первой волны пандемии больше всех страдали молодые люди, у которых были психические проблемы со здоровьем, а во вторую яму апатии попали ранее успешные и активные.

Это момент, когда в уже переполненной Клинике детской психиатрии резко начало расти число острых пациентов (с 34% в 2019 году до 57% в первой половине 2021 года). Очереди ожидания у психологов растянулись на несколько месяцев.

"Подростки были частью общества, которой заболевание Covid-19 угрожало менее всего, но на жизнь которой связанные с пандемией ограничения повлияли больше всего", - отмечает Константинов.

В прошлом учебном году у Юриса на стене был листик с обязательными работами. Например, необходимо выполнять школьные задания и убирать за собой посуду. Когда в э-классе все чаще стали появляться плохие оценки, на листике появилось и обещание, что за хорошую оценку мама будет платить 10 евро, за выдающуюся - 20. Если плохая, то Юрис платит маме. Она не помнит, действительно ли Юрис заплатил, но несделанных домашних работ было много. "Я в долгу определенно не останусь", - смеется она.

Подкуп был одной из ее отчаянных попыток мотивировать сына учиться. Это не сработало. Она винила себя. Пока не услышала в СМИ объяснения Нила Константинова по поводу подростковой психики и не поняла, что похожие проблемы - у многих.

"Когда с ребенком что-то происходит, родителям кажется, что они что-то сделали не так", - поясняет Re:Baltica Константинов. Однако в этом случае виновны были созданные пандемией условия. Психотерапевт рассказывает - все стороны ожидали, что во время удаленной учебы подростки продолжат быть мотивированными, однако этого не произошло.

"Как с младенцем - если не обеспечим теплую среду, прикосновения мамы и регулярное питание, он не будет развиваться. Так же и с детьми школьного возраста. Если у них не будет структурированной окружающей среды, не будет взрослых, которые их каждый день чем-то мотивируют, у них пропадет контакт с подростками, спорт - все эти вещи в какой-то мере тормозят их развитие", - рассказывает Константинов.

В случае Юриса неудачно совпали несколько обстоятельств. В первом полугодии было очень мало онлайн-уроков, больше самостоятельных работ в группе. Это отчуждало. И содержание учебы было неожиданным. В 10-м классе предпринимательской деятельностью и не пахло. Вместо этого учили эксель, который он уже освоил годом ранее. Во втором полугодии онлайна было больше, но это особо ничего не изменило. Совсем наоборот. Юрис начал говорить, что в учебе нет смысла, и цитировал миллионера Илона Маска: все необходимое можно выучить на YouTube и с помощью самообразования из книг.

ФОТО: Reinis Hofmanis

Мама искала помощь у школьного психолога, которая прислала в э-класс анкету, расспросив о самочувствии школьника. Такую регулярную связь как хорошую практику родителям рекомендовало и Министерство образования и науки, однако реально это делала примерно половина школ, свидетельствуют наблюдения Государственной службы качества образования (IKVD).

Психолог гимназии Спидолы Анете Олава рассказала Re:Baltica, что отзывчивость родителей на анкеты не была особо большой. В основном отвечали, что у детей есть сложности с мотивацией, стресс, слишком большая нагрузка. Руководство школы говорило с учителями о снижении объема учебы, но приспосабливание требовало времени.

Директор гимназии Илзе Вилкарсе признает, что часть учителей в начале учебы избегала онлайн-уроков, так как не понимала, как работать с техникой. Учителя учились вместе с компьютерными специалистами. Было оговорено, что до 21 часа школьники должны знать, будет ли на следующий день онлайн. Расписание уроков старались создавать на неделю вперед. Однако стресс был так и так.

Руководитель IKVD Инита Юхневича пришла к выводу, что так сильно старались только 20% школ.

"Сама спрашивала у школьников: покажи, какое у тебя расписание уроков на следующую неделю. Школьник отвечает, что расписание на следующий день он получает вечером предыдущего дня. Это не является хорошей практикой", - отмечает Юхневича. Дополнительный стресс создают и условия дома - многим нужно было присматривать за братьями и сестрами, готовить себе еду. Взрослых также удивило, что часть подростков отказывается включать Zoom, так как не могут смотреть на себя и слышать свой голос.

IKVD пришла к выводу, что удачную деятельность школ в пандемию устанавливают три фактора: директор и его способность менять содержание образования, доступность технологий и персонал поддержки.

Гимназия Спидолы активно действует по всем трем фронтам. В качестве доказательства директор гимназии Вилкарсе показала Re:Baltica письма, которые на своих уроках культуры и искусства слала школьникам. В них она призывала школьников не стесняться задавать дополнительные вопросы. Юрису напомнила о неприсланной презентации и призвала "собраться" и "быть ответственным".

Юрис на тот момент уже практически не разговаривал с членами семьи.

Психотерапевт Константинов поясняет, что к моменту, когда подросток уже погряз в депрессии и у него есть сложности с учебой, он уже не может себя мотивировать. "Таким образом, призывы встряхнуться на этой стадии или будут неэффективными, или же в отдельных случаях они даже могут умножить чувство вины подростка и ощущение бессилия", - рассказывает Константинов.

ФОТО: Reinis Hofmanis

Юрис со школьным психологом наконец встретился в начале второго семестра. Первой на консультацию пришлась и расплакалась мама. После этого Юрис, но он "не открылся", рассказывает мама.

Следующего запланированного разговора не произошло, так как вся семья заболела Covid-19. Его домой принес Юрис. Видя, что не может помочь сыну, мама разрешила ему встретиться с другом-соседом. Юрис переболел относительно легко, но долго жаловался на головные боли. В мае, вернувшись в школу, он выполнял только минимум требований и был переведен в следующий класс. Обошлось без учебы летом, "хотя я бы не возражала, так как во время болезни он ничего не учил", - говорит мама.

Опрошенные Re:Baltica специалисты рассказывают, что в этом году, с возобновлением очной учебы, школам стоило бы принять во внимание психоэмоциональное состояние молодежи. "Если у детей перегрузка, учителя устали, то ни о каком качестве образования речи не идет", - говорит руководитель IKVD Инита Юхневича. Несмотря на то, что инспекция констатировала, что во время удаленной учебы школьники не освоили 30-50% от содержания уроков, Юхневича призвала школы "не гнать вперед содержание образования".

Инспекция подсчитала, что минимум треть опрошенных школ во время пандемии концентрировалась на "поиске виновного" и ожидании решения проблем со стороны, например, правительства. Остальные пытались приспособить содержание к удаленной учебе и вовлекали персонал поддержки - психологов, социальных педагогов, помощников учителей. Результаты были разными, так как в примерно трети школ не хватает персонала поддержки.

У Министерства образования и науки нет данных о том, насколько велик и каков персонал поддержки в школах. Re:Baltica провела подсчеты, используя публично доступные данные о числе педагогов в школах в начале этого года. Они свидетельствуют о том, что катастрофическая ситуация - в учреждениях профессионального образования, где почти у половины нет ни одного специалиста персонала поддержки.

В скольки школах нет НИКОГО из персонала поддержки

Статус Колледж 87,50% Образовательное учреждение профессионального основного и среднего образования 48,65% Начальная и основная школа 2,33% Средняя школа 8,23% Всего 20,24%

Данные: Минобразования, подсчет: Re:Baltica

В очередной раз обозначилось и региональное неравноправие. Ни одного специалиста поддержки нет у половины школ (95 школ), в которых учатся менее 100 учеников. В основном это сельские школы. В то же время указываем, что эти данные нужно воспринимать индикативно, так как Re:Baltica, осуществив несколько контрольных звонков, обнаружила, что школы привлекают специалистов со стороны, и они в публичных данных не показываются.

Еще одна проблема, которая обозначилась во время интервью Re:Baltica со школами - они не были готовы к тому, что сложности во время учебы у подростков возникнут с хорошими оценками и собственной инициативой.

Не все школы могут себе позволить или же найти психолога, так как в частной практике соответствующие специалисты зарабатывают больше. Школы довольно нехотя просят поддержки у городских социальных служб, так как считают, что у них слишком формальных подход, или же "хотят скрыть эту информацию", - говорит руководитель IKVD Юхневича. Об этом свидетельствует факт, что большие школы в общей государственной системе учета опаздывающих на уроки не отметили ни одного ученика. Особенно выделились профессиональные школы, и именно в них наблюдается наибольшая нехватка персонала поддержки.

По подсчетам Re:Baltica, в профессиональных школах на одного психолога приходится 5000 учеников.

Благодаря программам поддержки в пандемию школы превзошли то, чему их учили, и что они могли себе позволить.

Карлиса в Валмиере спас индивидуальный помощник учителя, который помог выполнять домашние работы и нашел контакт с подростком. В Валмиере работа группы поддержки продолжится и в этом году. У отличницы Элизабете невидимую для других тревогу в Лиепае помогла диагностировать особая программа EMU, измеряющая эмоциональное состояние подростков. В нее в этом году планируют вступить 150 школ. Параллельно Минобразования в этом году выделило 370 тысяч евро на единоразовую программу, в ходе которой будет обучать молодежь из школьных самоуправлений осознавать свои ощущения, и они после этого далее обучат ровесников.

По-прежнему в силе возможность посещать оплаченного государством психолога с направлением семейного врача. Семьям помощь оказывают и Центры подростковых ресурсов, которые на данный момент действуют уже в пяти городах. Выпущено и специальное руководство для подростков, как опознать психические проблемы со здоровьем и что делать.

Кроме того, государство с мая до конца этого года каждому педагогу предлагает принять участие хотя бы один раз в супервизии, которую упрощенно можно охарактеризовать как групповую терапию учителей и коучинг одновременно. "Ясно, что одной супервизией в год невозможно много помочь", - признает Юхневича, однако больше ничего предложить не может, так как в целом в стране 55 тысяч педагогов.

Вряд ли это обнадеживает маму Юриса Лелде. Юрис весной сообщил, что не планирует продолжать учебу. Не видит смысла.

Психотерапевт Константинов вырисовывает две важные вещи, на которые родителям в дальнейшем стоило бы обратить внимание - отношения в семье и занятия ребенка. Во время удаленной учебы у многих отношения в семье сильно испортились, поэтому важно вернуть обоюдное доверие. Второе - добиться выхода ребенка из дома. "Иногда родители говорят, что они ему все предлагают, но он отказывается. Так, скорее всего, будет. Но это последствия того, что он никуда не выходит. Нам надо начать что-то делать", - поясняет Константинов.

Больше всего опрошенные Re:Baltica боятся одного - что снова может возобновиться удаленное обучение. Константинов говорит, что в таком случае нужно менять всю систему. Необходимо снижать требования и ожидания. "В противном случае, ожидая от школьников тех же самых результатов, мы вовлекаем их в обстоятельства, в которых эти результаты недостижимы чисто по биологическим причинам. Это абсурд", - приходит к выводу Константинов.

ФОТО: Reinis Hofmanis

Полны обязательств учиться очно и опрошенные школьники. Элизабете привилась еще в начале лета, несмотря на опасения мамы по поводу безопасности вакцины. Карлис в конце августа перебрался в общежитие, чтобы учиться в Риге. Сильвия также отправится в свою школу из дома и готова остаться в общежитии, даже если начнется удаленная учеба.

На момент создания этой статьи не определился со своим будущим Юрис. Он с друзьями создал свой бренд одежды для скейтеров Krabikcrew и продает в интернете первую футболку собственного дизайна. Он по-прежнему считает, что у формального образования нет значения, и планирует, что в будущем будет работодателем, а не работником.