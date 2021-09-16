Глава Минздрава Эстонии: противникам вакцинации надо перестать оплачивать больничный на самоизоляции

В настоящее время самоизоляция после такого контакта обязательна только для не вакцинированных людей, которым сейчас на этот период оформляется карантинный.

К карантинным листам применяются такие же условия, как и к больничным листам, т.е. первые три дня не оплачиваются, а с четвертого дня человеку компенсируется 70% зарплаты.

По словам Кийка, с нового года направленные на самоизоляцию невакцинированные перестанут получать такую компенсацию: "Сейчас какие-то дополнительные меры прямо не обсуждаются, но рискну сказать, что, к примеру, компенсация в таком виде карантинных листов, когда контактировавший с больным Covid-19 человек получает от государства компенсацию в ситуации, где он сознательно решил не вакцинироваться - этот порядок в будущем изменится".