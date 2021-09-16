Во время веломарафона в Риге будут изменения в движении общественного транспорта

Изменения запланированы на воскресенье с 10:30 до 17:00.

Во время марафона также будут закрыты отдельные остановки на улицах Карля Улманя гатве, Мукусалас, Краста, Баускас и на Островном мосту.

В течение этого периода пассажиры, использующие месячные проездные билеты на измененные маршруты троллейбусов или автобусов, смогут использовать их на других маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев без регистрации поездки.

Изменения будут внесены в маршруты 10-го, 12-го, 23-го и 26-го автобусов - в обход места проведения соревнований.

Маршруты 13-го, 37-го, 41-го и 53-го автобусов во время веломарафона будут курсировать из Пардаугавы до центра города по Островному мосту, без въезда на Кипсалу. Остановка "Кипсала" перенесена на главную дорогу.

Автобусы 57-го маршрута во время веломарафона не будут останавливаться на остановке "Кипсала" в направлении центра.

Изменения коснутся и маршрутов 4-го, 5-го, 9-го, 12-го, 19-го и 27-го троллейбусов.