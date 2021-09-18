Сб, 18.09.2021
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"После теста нельзя есть? Там химия?" Мифы и реальность о новых ковид-тестах для школьников

ФОТО: Abir Sultan/epa/Scanpix

На этой неделе появилась информация о новом порядке тестирования в школах с помощью т. н. "жевательных палочек". По социальным сетям тут же разошлись тревожные домыслы: тесты опасны, пропитаны спиртом, содержат химию. RUS TVNET поговорил с научным директором E. Gulbja laboratorija, молекулярным директором Дмитрием Перминовым, и рассказывает, как будет устроено тестирование.

Правда ли, что в течение 15 минут после проведения теста нельзя есть?

Неправда — после теста есть можно. Зато до теста как раз-таки лучше воздержаться от приема пищи, так как кусочки еды, оставшиеся во рту, могут повлиять на результаты.

Например, может произойти отрицательное влияние на эффективность ПЦР-реакции из-за какой-то определенной пищи - допустим, из-за избытка ионов кальция. Потом, остатки пищи способствуют размножению бактерий, и большая пропорция бактериального генома снижает пропорцию генома вируса SARS-CoV-2. Все это сказывается на общей чувствительности теста.

Содержится ли в тесте химия?

Химия содержится везде. Мы сами состоим из химических веществ. Важно, что в палочке отсутствуют вредные для организма вещества. По сути, это обычная стерильная ватная палочка — вата и пластик.

После забора материала все палочки помещаются в контейнер, который содержит безвредный солевой раствор, схожий по солености с человеческой плазмой крови, то есть что-то вроде безвредного физиологического раствора.

Как вообще этот "жевательный тест" работает?

Если коротко и без деталей: это один тест на весь класс. Каждый ученик класса жует палочку, все палочки складывают в контейнер и отправляют в лабораторию. Результаты теста скажут о том, есть ли в классе хоть один инфицированный ученик.

Чтобы понять, как это работает, давайте рассмотрим новый тест с двух сторон — с технической и химической.

Техническая часть: пожевать, сложить, перемешать

Если в организме человека есть вирус или фрагменты его генома, то при длительном сосании и жевании палочки эти фрагменты будут накапливаться в его ватной части.

Конечно, вирусы не сами поползут в палочку. Это процесс физический — часть всего микроскопического, что имеется во рту, попадет в ватную компоненту палочки.

Вата хорошо физически всасывает. И если в организме человека достаточно много вируса, чтобы он мог передаваться другим, то и в ватную часть палочки с высокой вероятностью всосется много фрагментов вируса.

Потом все палочки помещают в один контейнер с солевым раствором, и если хоть в одной палочке будут фрагменты вируса, они начнут пассивно выделяться в жидкость.

Контейнер транспортируют в лабораторию, где регистрируют образец, чтобы знать, сколько учеников и кто именно сдавал тест.

Затем все в контейнере физически хорошо перемешивают, чтобы по возможности все содержимое ваты попало в жидкость. Теперь контейнер может быть открыт и начинается обработка образца. Переходим к химической части!

Химическая часть: ищем фрагменты генома вируса

Часть жидкости из контейнера заберут, чтобы выделить из нее нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК. Нас интересует РНК, потому что геном вируса SARS-CoV-2 состоит именно из нее.

После выделения РНК будет проведен ПЦР-тест: он определит, есть ли тут фрагменты генома вируса. Важно, что при ПЦР-тесте кусочки генома многократно размножаются, и даже если изначально имелось всего несколько копий вируса в выделенной фракции, то тест это определит с вероятностью 95%. А при большем количестве копий вероятность будет выше.

А можно ли "обмануть" тест?

Тест показывает, имеется ли человеческий материал — сегменты человеческой РНК. То есть просто накидать чистых палочек в контейнер, чтобы получить отрицательный результат, не получится.

Но поскольку тест коллективный, то если хотя бы один человек действительно сдал анализ, а другие положили чистые палочки, тест будет засчитан и все получат отрицательный ответ (в случае, если тот единственный сдавший не был заражен).

Этот тест не определяет, содержатся ли сегменты генома конкретных людей. Теоретически это возможно, но так как процедура дорогая, то используется она в основном в криминалистике.

Если тест положительный, что дальше?

В случае, если образец сработал положительно, проведут второе подтверждающее тестирование: из той же жидкости из контейнера с палочками снова выделят РНК и проведут ПЦР-тест.

Это повторное тестирование нужно, чтобы исключить ложноположительный результат. Повторное тестирование использует другие реактивы и подтверждает, что весь процесс был точным, а реактивы не были контаминированы — то есть не были загрязнены кусками генома SARS-CoV-2. Во время повторного тестирования определяются и другие вирусные гены и, образно выражаясь, собирается пазл генома SARS-CoV-2.

Если тест в итоге все-таки дает положительный ответ, то к тому моменту, скорее всего, большинство учеников класса уже инфицированы: вариант дельта крайне заразен.

Поэтому потом всем придется сдавать уже индивидуальный ПЦР-тест, который в лаборатории также дважды проверят (чтобы исключить ошибку).

И чем такой вид теста хорош?

Сильная сторона "жевательных палочек" — это экономия государственных и лабораторных ресурсов.

Для лабораторий это существенный момент: расходуется меньше реактивов, одноразового материала, в том числе одноразового стерильного пластика, меньше загружаются аппараты. Кроме того, это и вопрос человеческих ресурсов. Обработка одного образца — это ведь не только его тестирование, а еще и регистрация, кодировка, транспортировка, раскодировка и выдача ответа. В процессе задействовано много людей.

Фактически с помощью "жевательных тестов" можно будет быстрее получать коллективные результаты.

А слабые стороны?

Слабая сторона — чувствительность теста. Прямо сейчас в лаборатории занимаются валидацией и проверкой того, насколько падает чувствительность. Так, по данным E. Gulbja laboratorija, чувствительность снижается как минимум в то число раз, сколько учеников из класса сдавали тест.

С одной стороны, выходит, что чем больше в классе учащихся, тем менее точен тест. С другой стороны, даже этой чувствительности достаточно для положительного результата, если хотя бы у одного из учеников количество вируса настолько велико, чтобы передаваться другим.

К сожалению, вирус мутирует, и любой ПЦР-тест может потерять чувствительность — поэтому для подтверждения результата лаборатория использует несколько резервных реактивов, которые показали высокую чувствительность с начала пандемии (так сказать, проверенные временем тесты).

А кто производит эти "жевательные тесты"? Кто их придумал?

"Компоненты к ним закупаются у других производителей, но конечный состав наш", — говорят в E. Gulbja Laboratorija, уточняя, что алгоритм взяли из международных рекомендаций, а метод леденца "подсмотрели" у немцев. Такое тестирование проводит крупная европейская сеть лабораторий Synlab — а это, по словам Дмитрия Перминова, лаборатория с хорошей репутацией.

Производитель самих палочек может меняться, как и производитель одноразовой посуды, так как во всем мире ресурсы сегодня ограничены. Кроме того, у каждой составляющей части палочки тоже может быть свой производитель.

Может ли такой тест заменить обычный?

Совсем переходить на такой тест смысла нет — он хорош именно для массовых тестирований, чтобы быстро фиксировать вспышки в коллективах. Речь не только о школах, но и о любых организациях и предприятиях. В конце концов, при положительных результатах все равно придется делать индивидуальный ПЦР-тест.

Однако, скорее всего, большинство коллективов в ближайшее время перейдут именно на такое тестирование: ресурсы лабораторий ограничены, вакцинация идет слишком медленно, а вирус при этом мутирует.

NB! Статья опирается на опыт E. Gulbja Laboratorija. Редакция обращает внимание на то, что другие лаборатории могут использовать другие алгоритмы тестирования и другие реактивы.


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