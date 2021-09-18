"После теста нельзя есть? Там химия?" Мифы и реальность о новых ковид-тестах для школьников

Чтобы понять, как это работает, давайте рассмотрим новый тест с двух сторон — с технической и химической.

Техническая часть: пожевать, сложить, перемешать

Если в организме человека есть вирус или фрагменты его генома, то при длительном сосании и жевании палочки эти фрагменты будут накапливаться в его ватной части.

Конечно, вирусы не сами поползут в палочку. Это процесс физический — часть всего микроскопического, что имеется во рту, попадет в ватную компоненту палочки.

Вата хорошо физически всасывает. И если в организме человека достаточно много вируса, чтобы он мог передаваться другим, то и в ватную часть палочки с высокой вероятностью всосется много фрагментов вируса.

Потом все палочки помещают в один контейнер с солевым раствором, и если хоть в одной палочке будут фрагменты вируса, они начнут пассивно выделяться в жидкость.

Контейнер транспортируют в лабораторию, где регистрируют образец, чтобы знать, сколько учеников и кто именно сдавал тест.

Затем все в контейнере физически хорошо перемешивают, чтобы по возможности все содержимое ваты попало в жидкость. Теперь контейнер может быть открыт и начинается обработка образца. Переходим к химической части!

Химическая часть: ищем фрагменты генома вируса

Часть жидкости из контейнера заберут, чтобы выделить из нее нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК. Нас интересует РНК, потому что геном вируса SARS-CoV-2 состоит именно из нее.

После выделения РНК будет проведен ПЦР-тест: он определит, есть ли тут фрагменты генома вируса. Важно, что при ПЦР-тесте кусочки генома многократно размножаются, и даже если изначально имелось всего несколько копий вируса в выделенной фракции, то тест это определит с вероятностью 95%. А при большем количестве копий вероятность будет выше.

А можно ли "обмануть" тест?

Тест показывает, имеется ли человеческий материал — сегменты человеческой РНК. То есть просто накидать чистых палочек в контейнер, чтобы получить отрицательный результат, не получится.

Но поскольку тест коллективный, то если хотя бы один человек действительно сдал анализ, а другие положили чистые палочки, тест будет засчитан и все получат отрицательный ответ (в случае, если тот единственный сдавший не был заражен).

Этот тест не определяет, содержатся ли сегменты генома конкретных людей. Теоретически это возможно, но так как процедура дорогая, то используется она в основном в криминалистике.

Если тест положительный, что дальше?

В случае, если образец сработал положительно, проведут второе подтверждающее тестирование: из той же жидкости из контейнера с палочками снова выделят РНК и проведут ПЦР-тест.