Калниете: текущая геополитическая ситуация в Латвии точно такая же, как и в 1940 году

Она отметила, что "Новое Единство" всегда выступало за современные национальные ценности. "Самобытность нашей нации развивалась в постоянном изменении и взаимодействии с особенностями других европейских народов.

Став латвийцами, мы в то же время стали европейцами, поэтому мы принадлежим, принадлежали и будем принадлежать Европе", - подчеркнула депутат Европарламента.

Калниете сказала, что это осознание определяет наш политический и экономический выбор, а также нашу систему ценностей, поэтому будущее Латвии неразрывно связано с сильной и единой Европой.

По ее словам, любое политическое заигрывание с другими геополитическими сценариями сопряжено с риском и угрожает их миру и стабильности, что является гарантией развития и существования Латвии.

Партия "Единство", которая является продолжением партий "Новое время", "Гражданский союз" и "Общество для другой политики" (старейшая из них была основана почти 20 лет назад), достигла солидной зрелости и политического опыта, сказала Калниете на юбилейном съезде партии.

"В латвийском политическом ландшафте, где время от времени появляются партии-однодневки, а другие исчезают после одного Сейма, 20 лет - это почтенный возраст и глубокий политический опыт. Мы достигли зрелости, пройдя через огонь и воду, падая и поднимаясь вместе, но самое главное - мы извлекли уроки из своих ошибок и стали лучше, умнее, инклюзивнее", - подчеркнула Калниете.

В то же время она добавила, что 4 мая 1990 года "в опьянении радости" лишь немногие представляли себе, что возвращение в Европу, вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО, а также "избавление от Homo Sovieticus в нашем сознании" будет таким сложным.

По словам Калниете, именно цель присоединения к ЕС и НАТО помогла Латвии превратиться из постсоветского гибрида в демократическое правовое государство и общество.

Обращаясь к делегатам съезда, Калниете признала, что наступил долгожданный момент, когда первое поколение, рожденное на свободе, активно входит во все сферы жизни государства. "Меняется общество и электорат, которые ожидают политического предложения, соответствующего их интересам и ценностям.

Поэтому самая большая задача "Единства" в ближайшие годы - осуществить смену поколений разумным и плавным образом и привлечь больше женщин в партийное руководство", - сказала она.

По ее словам, если мы хотим стать современной европейской нацией, каждый должен "похоронить остатки Homo Sovieticus" и научиться принимать новое, включать его, делать его своим, неразрывно переплетая с тем уникальным, что является латышским и отличает нас от других народов.

"Именно способность латвийцев к сотрудничеству и открытости определит дальнейшее место Латвии в Европе и мире", - подчеркнула политик, добавив, что она является членом "Единства", потому что это единственная партия, которая сочетает в себе современный национализм и открытость миру.