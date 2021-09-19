Выявлено 404 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 319,1

340 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 64 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 316,7 до 319,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 13 294 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 150 560 человек, 2640 заразившихся коронавирусом скончались.​

В больницах находятся 330 пациентов с Covid-19

За минувшие сутки госпитализировано 36 пациентов с Covid-19, в результате общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось до 330 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Выписаны 5 человек.