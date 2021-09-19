Вс, 19.09.2021
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Выявлено 404 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 319,1
В больницах - 330 пациентов

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За минувшие сутки в Латвии выявлено 404 новых случая Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

340 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 64 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 316,7 до 319,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 13 294 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 150 560 человек, 2640 заразившихся коронавирусом скончались.

В больницах находятся 330 пациентов с Covid-19

За минувшие сутки госпитализировано 36 пациентов с Covid-19, в результате общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось до 330 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Выписаны 5 человек. 

В настоящее время в больницах находятся 292 пациента со среднетяжелым течением заболевания и 38 - с тяжелым течением болезни.

 

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