Выявлено 404 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 319,1

340 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 64 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 316,7 до 319,1 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 13 294 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 150 560 человек, 2640 заразившихся коронавирусом скончались.
В больницах находятся 330 пациентов с Covid-19
За минувшие сутки госпитализировано 36 пациентов с Covid-19, в результате общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось до 330 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В настоящее время в больницах находятся 292 пациента со среднетяжелым течением заболевания и 38 - с тяжелым течением болезни.