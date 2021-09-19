Урна с прахом на берегу моря: полиция в Царникаве просит правильно прощаться с покойными

Появление урн на морском берегу связано с водными течениями: как правило, их приносит в Царникавский край из Даугавы, Лиелупе или другой реки, говорит начальник местной муниципальной полиции Гинт Дзиркалис.

14 сентября сотрудники предприятия Carnikavas komunālserviss, осматривая пляж и Приморский природный парк, нашли пакет с урной внутри. Они сообщили об этом в полицию. Госполиция по гравировке на урне выяснила, чьи это останки и кто близкие покойного.

Родственников отыскали и отдали находку им.

"Это не первый раз, когда море вымывает на берег такое. Поэтому мы хотим призвать общество к какому-то логическому пониманию, правильно ли это все делается. Если мы кремировали тело своего близкого человека, получили эту урну - выполнили ли мы дальнейшие действия правильно", - говорит передаче Дзиркалис.

Он пояснил, что действительно никакие правила Кабинета министров или законы не оговаривают, что делать после кремации с прахом и той емкостью, куда его поместили.

Но "общепринятые нормы никто не отменял": нужно высыпать пепел, а урну забрать и либо захоронить на кладбище, либо оставить у себя дома на память.

В Минюсте LTV пояснили, что этот вопрос не входит в его компетенцию, а местное самоуправление могло бы издать определенные правила на этот счет. В Царникаве таких правил об урнах на сайте думы нет, удостоверились журналисты.