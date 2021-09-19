Вс, 19.09.2021
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Бригис: ограничения для непривитых - это то, что должно быть сделано

Ģirts Briģis. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Один из способов уменьшить количество инфицированных Covid-19 и госпитализированных пациентов - это ввести дополнительные ограничения для непривитой части населения, сказал заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня профессор Гиртс Бригис.

Он также отметил, что нет "ручки тормоза", которую можно было бы потянуть, чтобы сразу исправить ситуацию. Что касается более строгих ограничений, то Бригис подчеркнул, что также можно ввести и полный "локдаун", но это будет неприемлемо для населения и не обязательно для вакцинированной части общества.

"Ограничения для непривитых - это то, что должно быть сделано, и я уверяю, что так и сделают.

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Конечно, это всего лишь один способ, потому что существует очень мало вариантов и механизмов для уменьшения распространения инфекции", - заявил он.

На просьбу прокомментировать текущую заболеваемость Covid-19 профессор указал, что в Латвии наблюдается стабильный рост инфицированных и госпитализированных с Covid-19, который предсказывался ранее. Он также отметил, что больницы переполнены и происходит перепрофилирование коек за счет лечения других болезней.

"Ситуация плохая. Вчера мы узнали в новостях, что Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) перегружена и им трудно справиться. Это означает, что частично этот кризис в системе здравоохранения уже начался", - сказал Бригис.

Что касается увеличения числа инфицированных и госпитализированных с Covid-19, профессор подчеркнул, что это в первую очередь связано с относительно низкой долей вакцинированного населения. Немаловажное значение имеет распространение дельта-варианта вируса SARS-CoV-2. Эти два условия создают ситуацию, которая имеется сейчас, сказал специалист.

На вопрос, каковы прогнозы на ближайшие два-три месяца, профессор ответил, что, судя по текущей динамике, количество заражений Covid-19 удваивается каждые две недели и легко предсказать, что произойдет в ближайшие недели, если не будут введены дополнительные механизмы, которые могут помочь ограничить распространение Covid-19.


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