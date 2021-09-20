В результате аварии в Курземе погиб пешеход

Об аварии с погибшим сообщается, что она произошла в Курземе и погиб пешеход .

Представитель Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнева проинформировала агентство LETA о том, что в воскресенье, 19 сентября, приблизительно в 21:00 в Лиепае на перекрестке улиц Бривостас и Оскара Калпака не опознанный на данный момент автомобиль наехал на мужчину, который на месте аварии погиб. Виновный водитель с места аварии уехал.