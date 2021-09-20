В результате аварии в Курземе погиб пешеход
Вчера, 19 сентября, в Латвии зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и 13 человек пострадали, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Вчера, 19 сентября, в Латвии зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и 13 человек пострадали, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Об аварии с погибшим сообщается, что она произошла в Курземе и погиб пешеход.
Представитель Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнева проинформировала агентство LETA о том, что в воскресенье, 19 сентября, приблизительно в 21:00 в Лиепае на перекрестке улиц Бривостас и Оскара Калпака не опознанный на данный момент автомобиль наехал на мужчину, который на месте аварии погиб. Виновный водитель с места аварии уехал.
Государственной полицией возбуждено уголовное дело, и свидетелей аварии просят отозваться, позвонив по телефону 110.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера полицией задержаны девять водителей.
За превышение скорости оформлено 228 протоколов. Один водитель наказан за агрессивный стиль вождения.
Всего вчера полиция составила 450 протоколов о нарушениях ПДД.