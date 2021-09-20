Что радует жителей Латвии? Например, покупки. Но это еще не все

52% жителей Латвии в течение последнего месяца ощущали радость, а 38% - чувствовали себя счастливыми. В свою очередь, 39% и 24% респондентов, соответственно, были обеспокоены и опечалены. Чаще всего радовались жизни

женщины (57%), молодые люди в возрасте 18-24 лет (72%), жители Курземе (60%), жители Видземе (57%) и рижане (54%).

Большинство респондентов в этот период радовались возможности провести свободное время на природе (63%), хорошей погоде (60%), личным встречам с друзьями (53%). 50% получали радость, общаясь с членами семьи, 28% - получали удовольствие от очного посещения мероприятий, 25% - от домашнего приготовления пищи. Еще 24% получали позитивные эмоции от успехов на работе и 21% - были в восторге от возможности наконец-то очно делать покупки в магазинах.

"Мне кажется, что секрет счастливой жизни во многом кроется в умении сознательно радоваться мелочам и событиям жизни. Радость нужно искать осознанно, потому что, если мы не научимся этому, жизнь может стать тяжелее. И ответы на вопросы, в чем люди находят радость, именно это и подтверждают: люди радуются тому, что светит солнышко, наслаждаются красотой природы, счастливы, что открылись магазины, которые были закрыты и можно делать покупки очно. Шопинг - это вообще одно из типичных маленьких повседневных удовольствий, которое помогает многим украсить будни, конечно, если не выходить за рамки разумного. Те же, кто ждет какого-то большого счастья и радости, вероятно, никогда этого не дождутся", - говорит директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш.

Хороший шопинг дарит радость

После снятия ковидных ограничений в магазинах мы можем встретить там много позитивно настроенных людей - почти половина или 45% всех респондентов говорят, что шопинг чаще всего вызывает у них положительные эмоции, а у 28% покупки могут вызвать как позитивные, так и негативные эмоции с равной долей вероятности. Это добрый знак для торговцев, которым стоит задуматься о том, как сохранить этот настрой и способствовать ему.

Для многих шопинг - это "небольшое ежедневное удовольствие". Отвечая на вопрос, что именно нравится в процессе покупок, респонденты признают, что их радуют покупки по выгодной цене (56%), качественные (50%), быстрые и удобные (48%). Выгодные в плане цены покупки важны для всех слоев общества, но особенно - для женщин (64%), молодых людей в возрасте 18-24 лет (65%) и рижан (61%). Понятно, что этот аспект очень важен для людей с низкими доходами (62%), однако интересно, что для людей с высокими доходами тоже значительную роль играет возможность приобрести товар по выгодной цене - это признают 53% респондентов из числа тех, кто относится к 20% зажиточных жителей.

Bозможность покупать очно, отсутствие которой из-за пандемии особенно остро ощущалось в начале года, приносит радость 29% жителей - больше всего это нравится женщинам (35%), сеньорам (36%), а также жителям Курземе и Земгале (33%).

Осень снижает радость у половины населения

На дворе осень и не за горами зима - самое темное время года. И у половины населения Латвии (51%) ощущение радости тоже померкло.

Психотерапевт Эрнест Пулиньш-Цинис отметил, что радость и оптимизм в этом году снижает не только смена времен года, но и угроза следующей волны пандемии со всеми ее ограничениями. Поэтому он призывает искать радости в обыденной жизни и мелочах - радоваться стабильности, семье, повседневным привычкам и сюрпризам, дающим позитивные эмоции: выгодной покупке, вкусному домашнему ужину в кругу семьи, совместному просмотру фильма под закуски и т.п. "Самое важное - это самому понять, что приносит радость, и тогда можно сознательно двигаться в этом направлении", - подчеркивает специалист.