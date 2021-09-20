Пн, 20.09.2021
Ограничения для непривитых - это то, что должно быть сделано, и я уверяю, что так и сделают. Гиртс Бригис, профессор университета им. Страдиня
Гиртс Бригис, профессор университета им. Страдиня

В воскресенье восемь человек незаконного пытались пересечь латвийско-белорусскую границу

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В воскресенье, 19 сентября, латвийские пограничники предотвратили восемь попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1268 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 32 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 384 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

Должностные лица заявляют, что усилия правящего в Белоруссии режима Александра Лукашенко по организации потока нелегальной миграции в Латвию, Литву и Польшу следует расценивать как проявления гибридной войны и гибридной угрозы.


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