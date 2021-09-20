В воскресенье восемь человек незаконного пытались пересечь латвийско-белорусскую границу

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1268 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 32 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 384 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.