На мотивацию сотрудников муниципальной полиции вакцинироваться выделят 46 тыс. евро

Как свидетельствует повестка дня заседания комитета по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией Рижской думы на 22 сентября, указанные средства планируется выделить из резервного фонда.

Поддержка привитых

Планируется выделить по 5 000 евро каждому управлению столичной полиции, где доля сотрудников, получивших ковид-сертификат, составляет 80%. Отделу профилактики правонарушений детей будет выделено 2 000 евро, администрации - 4 000 евро.

Финансовая поддержка может быть использована для материального стимулирования сотрудников муниципальной полиции, а также для улучшения условий труда и мероприятий по повышению квалификации.

Согласно информации, предоставленной членам комитета, в данный момент от Covid-19 привиты 614 сотрудников полиции самоуправления Риги, или 77%.