На мотивацию сотрудников муниципальной полиции вакцинироваться выделят 46 тыс. евро
Рижская дума планирует выделить 46 000 евро на содействие вакцинации сотрудников полиции самоуправления, пишет LETA.
Рижская дума планирует выделить 46 000 евро на содействие вакцинации сотрудников полиции самоуправления, пишет LETA.
Как свидетельствует повестка дня заседания комитета по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией Рижской думы на 22 сентября, указанные средства планируется выделить из резервного фонда.
Поддержка привитых
Планируется выделить по 5 000 евро каждому управлению столичной полиции, где доля сотрудников, получивших ковид-сертификат, составляет 80%. Отделу профилактики правонарушений детей будет выделено 2 000 евро, администрации - 4 000 евро.
Финансовая поддержка может быть использована для материального стимулирования сотрудников муниципальной полиции, а также для улучшения условий труда и мероприятий по повышению квалификации.
Согласно информации, предоставленной членам комитета, в данный момент от Covid-19 привиты 614 сотрудников полиции самоуправления Риги, или 77%.
Аналогичная поддержка была предоставлена рижским учреждениям образования и социальной помощи.