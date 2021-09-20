Ассоциация гостиниц и ресторанов призывает к более строгим условиям для непривитых

В письме, адресованном президенту, премьер-министру, министрам экономики, здравоохранения, финансов и иностранных дел, говорится, что, несмотря на то, что до сих пор не принято решение о том, что в "зеленом" режиме можно работать при любом уровне заболеваемости, охват вакцинацией в гостиничном и ресторанном секторе составляет более 80%, но в обществе в целом он значительно ниже.

По данным ассоциации, по этой причине количество получателей услуг в сфере гостеприимства и общественного питания угрожающе сокращается.

Такое уже было?

Ассоциация призывает в Латвии внедрить модель, уже принятую в Италии, Эстонии и Литве,

с более строгими условиями для непривитых и максимальным ограничением их социализации.

Ассоциация также призывает внедрить принятую в Эстонии и других странах практику, позволяющую всем вакцинированным лицам посещать мероприятия без тестирования и самоизоляции независимо от того, была ли вакцина зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств (ЕАЛС). "Из-за позиции, согласно которой только привитые зарегистрированными ЕАЛС вакцинами могут въезжать в Латвию и участвовать в мероприятиях, несколько мероприятий были перенесены из Латвии в соседнюю страну, а предприниматели и госбюджет потеряли несколько сотен тысяч евро. Таким образом, латвийский туризм и индустрия гостеприимства теряют конкурентоспособность в регионе", - отмечают авторы письма.

В то же время ассоциация просит заблаговременно, по крайней мере за полтора-два месяца до планируемых ограничений в связи с ростом заболеваемости Covid-19 информировать о них и о предполагаемых инструментах поддержки, чтобы предприятия могли своевременно принимать решения о продолжении или прекращении работы, увольнять сотрудников, предупреждать поставщиков и т.д.

Авторы письма призывают как можно скорее принять решение по специальным инструментам поддержки для индустрии гостеприимства даже в том случае, если бизнес не закрывается, потому что из-за низкого охвата вакцинацией количество посетителей недостаточно.

А что еще?

Также ассоциация призывает ввести для предприятий общественного питания ставку НДС в размере 12%.