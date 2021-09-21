В Великобритании латыш осужден за нарушение самоизоляции
Подданный Латвии Айвис Лицитис в Великобритании осужден за нарушение требований самоизоляции в Гернси, сообщает ВВС.
Подданный Латвии Айвис Лицитис в Великобритании осужден за нарушение требований самоизоляции в Гернси, сообщает ВВС.
Ļoti skarbi, bet godīgi. #cietumsods_par_kovid_prasību_pārkāpšanu pic.twitter.com/aGFF4wWIB8— Sandra Ruža (@Ruza_Sandra) September 20, 2021
Суд Гернси приговорил Лицитиса к двум неделям тюрьмы, так как он встречался в номере гостиницы, в которой находился, с другой подданной Латвии Гундегой Дреймане. В это время он должен был находиться на самоизоляции.
Нарушителей поймал работник гостиницы, который сообщил о происходящем стражам порядка.
Днеймане за нарушение была оштрафована на 1000 фунтов (1164 евро).
В свою очередь Лицитиса приговорили к двум неделям тюрьмы, так как он сообщил суду, что не сможет уплатить штраф.
Судья, сообщая свое решение, сказал, что
оба осужденных - "эгоистичные люди", которые своими действиями могли вогнать Гернси в очередной локдаун.