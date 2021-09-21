Вт, 21.09.2021
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Андрей Тимофеев, журналист RUS.TVNET о фильме "Дюна"
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Министру сообщения к поезду принесли деревянные ступеньки. Фото быстро удалили, но интернет уже шумит

ФОТО: Satiksmes ministrija/Twitter

Вчера, 20 сентября, министр сообщения Талис Линкайтс посетил с рабочим визитом депо AS Pasažieru vilciens на улице Резнас, где встретился с руководством предприятия.

Министр ознакомился с производственной деятельностью компании, получил информацию о текущих проектах развития, а также осмотрел обновленный дизельный поезд, который серьезно пострадал при аварии в апреле прошлого года, информирует Минсообщения.

Самые внимательные интернет-пользователи заметили, что на одной из фотографий, сделанных во время визита, ко входу в вагон для удобства придвинута деревянная лестница. Фото было быстро удалено из Twitter министерства, а сделано оно было, как пояснили владельцы аккаунта в комментариях, в железнодорожном депо, где нет перрона. Почему фото в итоге было удалено, в министерстве так и не пояснили.

ФОТО: Satiksmes ministrija/Twitter

Однако снимок все равно стал вирусным, а пользователи соцсети принялись иронизировать над изображением.

"А мне с собой такие же носить и устанавливать?"

"В России бабушки берут с собой ведра на веревке! Забираются, залезают в вагон и за веревку вытягивают ведро"

"Гораздо выше! На целых две ступеньки" 

"Вы все про ковид, а вот где настоящая сегрегация, разделение общества и раскол. =) Где такие же деревянные ступеньки для тетушек с мешками селедки из центра Риги не могут забраться в эти вагоны?"


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