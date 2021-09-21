Люди тронуты действиями полицейского в Лиепае: он оплатил жилье попавшей в беду женщине

19 сентября инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Госполиции управления Курземского региона Мадарс Купичс отправился на вызов на семейный конфликт женщины с ее супругом. Когда сотрудник полиции прибыл на место происшествия, супруг женщины уже ушел. Женщина рассказала, что ей страшно находиться дома, так как мужчина в любой момент может вернуться. Она попросила инспектора, чтобы тот довез ее до центра Лиепаи, где она останется у подруги. Находясь в служебном автомобиле, она позвонила нескольким знакомым, однако все ей в ночлеге отказали. У женщины не было денег, чтобы провести ночь в гостинице, поэтому инспектор Купичс решил оплатить ей ночлег из собственных средств.

Свидетельница, написавшая полиции благодарность рассказала:

"Я видела, что этот полицейский завел женщину в место для ночлега, а за ее номер заплатил своей кредитной картой. Весь спектр событий я к сожалению не знаю, однако из услышанного можно было понять, что женщине навредили и ей некуда пойти. Женщине дали ключи от номера, а полицейский ушел. Я в шоке, что существуют люди, готовые помочь другому, не прося ничего взамен, сколько бы не стоил номер, этот полицейский действительно заслужил "спасибо".

"Спасибо людям, которые выражают благодарность нашим работникам за хорошие дела! Верим, что таких хороших историй больше, однако наши коллеги никогда ими не хвалились, так как делают это от сердца, не прося ничего взамен.

Так и с Мадарсом Купичсом - несколько месяцев назад он помог мужчине, у которого в Юрмале украли одежду. Мадарс привел мужчину к себе домой, позволил выбрать одежду, дал с собой запасную одежду и обувь, а также дал денег, чтобы мужчине не нужно было идти домой пешком.