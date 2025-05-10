Пакистан объявил о крупномасштабной военной операции против Индии

Позднее индийские военные в аккаунте службы по связям с общественностью ведомстве в Х назвали действия Пакистана «вопиющей эскалацией», сообщив об ударах беспилотников вдоль границы и ликвидации нескольких из них в небе над городом Амритсар в индийском приграничном штате Пенджаб.

Конфликт Индии и Пакистана обострился на минувшей неделе в среду, когда Индия в ночь на 7 мая начала операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана и контролируемым пакистанскими властями районам Кашмира.

Власти Индии заявляли, что целями ударов были не объекты пакистанской армии, а девять локаций, связанных с боевиками, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии», в частности нападение на туристов в контролируемой Индией части Кашмира две недели назад, в результате которого погибли 26 человек. Пакистан отрицал свою причастность к нападению.

Начиная с 7 мая, Индия и Пакистан обмениваются трансграничными обстрелами. Накануне объявления Исламабадом военной операции, в пятницу 9 мая, значительная часть боевой активности велась в индийском Кашмире и соседних индийских штатах. Индия заявила, что сбила несколько десятков пакистанских беспилотников.

Это самое ожесточенное вооруженное столкновение двух стран, обладающих ядерным оружием, за последние три десятилетия, напоминает Reuters. Со среды в ходе атак ракет и дронов погибли, по предварительной оценке, как минимум 48 человек, установить точное число жертв пока не представляется возможным.