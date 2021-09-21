Внучка королевы Елизаветы, принцесса Беатрис, родила дочь
18 сентября родилась дочь внучки королевы Великобритании Елизаветы II, принцессы Йоркской Беатрис и первенец ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци.
18 сентября родилась дочь внучки королевы Великобритании Елизаветы II, принцессы Йоркской Беатрис и первенец ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци.
Бабушка и дедушка, а также прабабушка и прадедушка малышки проинформированы и очень довольны этой новостью. Семья хотела бы поблагодарить весь персонал больницы за их прекрасную заботу. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо, и пара с нетерпением ждет возможности представить дочь ее старшему брату Кристоферу Мапелли-Моцци, говорится в королевском заявлении.
Кристофер Мапелли-Моцци- 5-летний сын Моцци и его бывшей невесты Дары Хуанг.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци поженились в июле 2020 года. Из-за пандемии свадьба прошла в небольшом семейном кругу, но в ней принял участие и принц Филипп.