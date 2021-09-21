Старейшие в мире сестры-близнецы живут в Японии
В Книге рекордов Гиннеса самыми престарелыми идентичными близнецами в мире признаны Умено Сумияма и Коуме Кодама, которым по 107 лет и 300 дней, сообщает BBC.
В Книге рекордов Гиннеса самыми престарелыми идентичными близнецами в мире признаны Умено Сумияма и Коуме Кодама, которым по 107 лет и 300 дней, сообщает BBC.
Умено и Коуме родились на острове Сёдо 5 ноября 1913 года. Обеих женщин описывают, как общительных, однако из-за ковид-пандемии пришлось обойтись без крупных церемоний - каждая из женщин получила сертификат мирового рекорда в своем пансионате.
У Умено четверо детей, а у Коуме - трое.
Они смогли побить предыдущий рекорд, который до 2000 года принадлежал сестрам Кин Нарита и Джин Кани. Кин умерла в возрасте 107 лет и 175 дней, а Джин дожила до 108 лет.
Япония - страна долголетия. В настоящее время самым старым живым человеком в мире является 118-летняя японка Канэ Танака.
Титул самого пожилого из когда-либо живших на планете принадлежит француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня. Среди мужчин такой рекорд поставил также японец Титэцу Ватанабэ - 116 лет и 54 дня.