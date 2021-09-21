Старейшие в мире сестры-близнецы живут в Японии

Умено и Коуме родились на острове Сёдо 5 ноября 1913 года. Обеих женщин описывают, как общительных, однако из-за ковид-пандемии пришлось обойтись без крупных церемоний - каждая из женщин получила сертификат мирового рекорда в своем пансионате.

У Умено четверо детей, а у Коуме - трое.

Они смогли побить предыдущий рекорд, который до 2000 года принадлежал сестрам Кин Нарита и Джин Кани. Кин умерла в возрасте 107 лет и 175 дней, а Джин дожила до 108 лет.

Япония - страна долголетия. В настоящее время самым старым живым человеком в мире является 118-летняя японка Канэ Танака.