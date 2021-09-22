Когда у Вайды из Каунаса возникли подозрения на третью беременность, она обратилась к врачу, чтобы узнать срок. Поскольку женщина и ее муж уже воспитывают двух детей, младшему из которых всего семь месяцев, пара решила, что если беременность наступила не ранее чем восемь недель назад, они ее прервут. Женщина сделала аборт - по крайней мере по мнению врачей.

Однако через два дня она вернулась в больницу не только с серьезными осложнениями, но и с младенцем под сердцем, надежды на выживание которого, к сожалению, уже не было. Как выяснилось, при определении срока беременности врач ошибся примерно на 10 недель.

Врачи утверждали, что сделали аборт

"Поскольку нашему младшему ребенку всего семь месяцев, новость о третьей беременности определенно стала неожиданностью. У меня еще не было менструации. Подозрение на беременность было вызвано чисто женской интуицией. Временами я злилась и становилась сонной. Я сделала тест - он оказался положительным, но я понятия не имела, как долго была беременна, поэтому пошла к врачу, чтобы узнать.

Мы с мужем обсудили финансовые и другие вопросы, связанные с воспитанием ребенка, и решили, что если беременность наступила не ранее чем восемь недель назад, мы ее прервем. Если малыш уже постарше - я рожу.

Я записалась на консультацию в Каунасский роддом. Меня обследовали, и врач подтвердил, что я забеременела всего семь или восемь недель назад. Решила сделать аборт. После консультации я была готова к операции, которая, по словам врача, прошла гладко. Через несколько часов меня отпустили домой", - вспоминает женщина роковое 23 августа.

Однако через два дня Вайде стало плохо. У нее начались сильные боли и кровотечение, после чего бригада скорой помощи доставила женщину в Каунасскую больницу. Там Вайда узнала, что в ее матке, в которой уже не было околоплодных вод, до сих пор находится ребенок в возрасте 19 недель со все еще бьющимся сердцем. У него не было шансов выжить, к тому же в опасности оказалась и жизнь самой Вайды.

Шок, когда узнали настоящий возраст плода

"Когда мне в больнице сделали УЗИ, врач вызвал в кабинет еще двух медиков, чтобы удостовериться в том, что он увидел.

Там мне поставили диагноз, что я беременна уже 18 недель и 3 дня. Соответственно, малышу было уже почти пять месяцев! И хотя у него не было шансов выжить, мне пришлось ждать еще несколько дней, чтобы его сердце перестало биться, после чего - рожать мертвого ребенка", - говорит Вайда.

По закону, беременность можно прервать на сроке до 12 недель.

"Если бы не ошибка врача, я бы сейчас вынашивала ребенка и ждала рождения сына примерно к Рождеству.

Я не понимаю, как доктор мог не заметить малыша с руками и ногами размером с мою ладонь?

Кстати, этот врач пришел ко мне в больницу и объяснил, что не собирается углубленно исследовать этот вопрос. Поскольку ребенок находился в сидячем положении, вместе с плацентой прикрепленный к левой стороне, произошла ранняя беременность и, по словам врача, было так, как было, и оставалось только поправляться", - вспоминает она.

Борьба за жизнь

Другой вопрос, который беспокоил Вайду, заключался в следующем: как мог врач, начав процедуру аборта, осознавая серьезность ситуации и свою ошибку, отправить ее домой вместо того, чтобы сразу заняться проблемой. По словам Вайды, это также создало угрозу ее жизни.

"Через несколько дней я была госпитализирована с такими показателями, что, по мнению врачей, через несколько дней могла умереть. Ведь я могла не сознавать, что ситуация настолько серьезна. Да, я потеряла кровь, была холодной и слабой, но я могла подумать, что это нормально, и не обратиться к врачам", - рассказывает Вайда.

В связи с этим происшествием семья обратилась в правоохранительные органы. Прокуратура Каунасского района начала досудебное расследование о смерти ребенка и создании угрозы здоровью матери. Вайда заявляет, что их целью не является взыскать компенсацию.

"Я сейчас беспокоюсь не о компенсации, а о том, чтобы этот врач больше не прикоснулся ни к одной другой матери", - говорит она.