KNAB просит предъявить Римшевичу обвинения; тот пытался склонить свидетеля к ложным показаниям

KNAB начало уголовный процесс 14 июня этого года.

Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют о том, что физическое лицо по указанию другого физического лица, находящегося под судом, совершило возможное незаконное принуждение свидетеля. А именно, физическое лицо неоднократно пыталось на стадии рассмотрения дела в суде заставить свидетеля отказаться от показаний, данных во время досудебного расследования, и вместо этого дать заведомо ложные показания в пользу подсудимого. Физическое лицо предложило свидетелю финансовую компенсацию за дачу ложных показаний.

Незаконное принуждение свидетеля путем подкупа с целью получения ложных показаний было предпринято еще по одному уголовному делу, рассматриваемому в суде. По этому делу 18 июня 2018 года KNAB завершило досудебное расследование и просит прокуратуру начать уголовное преследование двух лиц - должностного лица Банка Латвии и физического лица.

Как сообщалось, 20 августа KNAB провело обыск в доме Римшевича. Адвокат Римшевича Нормунд Дулевскис ранее сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с тем, что Римшевич вместе с лицом, обозначенным адвокатом как У. Т., возможно, встречались и обсуждали, как незаконно добиться отказа бывшего крупнейшего акционера Trasta komercbanka Игоря Буймистерса от прежних показаний и склонить к новым, более благоприятным для Римшевича. Аббревиатурой был обозначен бизнесмен Угис Таборс.