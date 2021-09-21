В Рижской думе может появиться новая должность - ночной мэр Риги

Депутатам будет предложена презентация, рассказывающая о том, как исторически протекала ночная жизнь в городах. Указывается, что в отсутствие специальной организации ночью в городе наблюдается повышенное употребление горожанами алкоголя, шумные вечеринки и разборки. В свою очередь, будучи упорядоченной, ночная жизнь становится многообразной, полноценной и безопасной.

В качестве примера в презентацию включен обзор ночной жизни Нью-Йорка, разделенный на несколько категорий: бары, услуги общественного питания, искусство и культура, спорт и отдых.

Основными проблемами Риги являются повсеместное отсутствие освещения, недостаточное количество мероприятий и проблемы безопасности, например, конфликты, употребление алкоголя и наркотиков, недостаток ночного транспорта, проституция и т. д.

Одним из способов улучшения ситуации и организации ночной жизни было бы создание поста ночного мэра. Его обязанностью стала бы забота об организации и выработке политики ночной жизни города, он также мог бы выступать посредником в регулировании отношений между вовлеченными в ночную жизнь.

В качестве положительных примеров ночной жизни Риги упоминаются такие ранее организованные мероприятия как "Ночь музеев", "Белая ночь", "Зимние ночи в зоопарке", Staro Rīga, Матч берегов и др..

Чтобы улучшить ситуацию в столице в ночные часы, предлагается разработать стратегию ночного времени, внедрить планирование ночной экономики, наполнить публичное пространство мероприятиями и разнообразить их.

Кроме того, необходимо устранить шум, издать буклет "Ночная Рига" и улучшить транспортное сообщение в ночные часы.