Молодому человеку, который открыл стрельбу в Пермском университете, ампутировали ногу

Эту информацию также подтвердил источник издания 59.ru в медицинских кругах. Известно, что состояние Бекмансурова остается крайне тяжелым, он находится в реанимации на ИВЛ.

Издание Mash уточняет, что ногу ампутировали из-за того, что одно из ранений Бекмансурова пришлось на бедро. Более того, он получил ранения легкого, печени, кишечника и повреждение мочеточника.

Напомним, в результате стрельбы в университете погибли шесть человек. Изначально сообщалось, что погибли пять человек и еще шестеро пострадали. Пострадали 28 человек, 19 из которых получили огнестрельные ранения. По неофициальной информации, ранения также получили охранники университета. Нападавший был задержан.