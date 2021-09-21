Вт, 21.09.2021
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Даце Завадска, инфектолог

Молодому человеку, который открыл стрельбу в Пермском университете, ампутировали ногу

ФОТО: EPA/STRINGER

В России студенту Тимуру Бекмансурову, который открыл стрельбу в Пермском государственном университете, ампутировали левую ногу до колена. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Эту информацию также подтвердил источник издания 59.ru в медицинских кругах. Известно, что состояние Бекмансурова остается крайне тяжелым, он находится в реанимации на ИВЛ.

Издание Mash уточняет, что ногу ампутировали из-за того, что одно из ранений Бекмансурова пришлось на бедро. Более того, он получил ранения легкого, печени, кишечника и повреждение мочеточника.

Напомним, в результате стрельбы в университете погибли шесть человек. Изначально сообщалось, что погибли пять человек и еще шестеро пострадали. Пострадали 28 человек, 19 из которых получили огнестрельные ранения. По неофициальной информации, ранения также получили охранники университета. Нападавший был задержан.

Нападавший получил ранения при задержании. Инспектор ДПС Константин Калинин прибыл на место происшествия и приказал преступнику бросить оружие, но тот выстрелил, после чего сотрудник ДПС открыл встречный огонь. За такой поступок Калинина представят к государственной награде.


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