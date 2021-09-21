В Латвию доставили 19 200 вакцин Johnson & Johnson

В первую очередь эти вакцины будут предусмотрены для лежачих пациентов в больницах, людей, вакцинация которых проводится дома, лиц с душевными расстройствами, людей старше 80 лет, клиентов социальных служб в центрах социального ухода, приютах, кризисных центрах, а также для случаев разовой вакцинации, когда невозможно или значительно затруднено прибытие человека для получения второй дозы