Вт, 21.09.2021
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Илзе Индриксоне, депутат Сейма

В Латвию доставили 19 200 вакцин Johnson & Johnson

ФОТО: POOL/REUTERS

Сегодня Латвия получила еще 19 200 вакцин Johnson & Johnson от Covid-19, а следующая поставка запланирована на следующий вторник, когда ожидаются еще 19 200 вакцин, сообщила агентству LETA представитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

В первую очередь эти вакцины будут предусмотрены для лежачих пациентов в больницах, людей, вакцинация которых проводится дома, лиц с душевными расстройствами, людей старше 80 лет, клиентов социальных служб в центрах социального ухода, приютах, кризисных центрах, а также для случаев разовой вакцинации, когда невозможно или значительно затруднено прибытие человека для получения второй дозы

Медицинские учреждения, которые проводят вакцинацию, получат вакцины Johnson & Johnson в четверг и пятницу.

Как сообщалось, на прошлой неделе после долгого перерыва, который был связан с проблемами на производстве, поставки Johnson & Johnson в Латвию возобновились.


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