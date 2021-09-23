Чт, 23.09.2021
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Мигранты как оружие гибридной войны против Польши и Балтии

ФОТО: REUTERS/Janis Laizans

Миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей продолжает оставаться одной из важнейших тем на повестке дня в этих странах. Что правда, пока страны ЕС пробуют найти решение данной проблемы и раскрыть ее истинные причины, представители режима Лукашенко и вместе с ними кремлевская пропаганда отказываются от каких-либо комментариев по существу вопроса, переводя все свои выступления по данной теме к исключительно манипулятивным посылам.

Как мигранты оказываются на границе?

Для начала давайте разберемся с ситуацией, чтобы потом легче было анализировать инструменты пропаганды, используемые в данной ситуации органами пропаганды как режима Лукашенко, так и Кремля.

Так, на середину августа в Литву с территории Беларуси с начала текущего года попали более 4 тысяч нелегальных мигрантов. По несколько сотен оказались в Латвии и Польше.

Учитывая, что за весь 2020 год в Литву и Латвию попало не более сотни мигрантов, рост объема нелегальной миграции – космический.

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В связи с этим, Литва и Латвия были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. Впоследствии данными государствами было принято решение по отправке мигрантов назад в Беларусь, так как на территории данной страны им ничего не угрожает.

Так что же послужило причиной такого резкого роста потока миграции в соседние с Беларусь государства? Вот здесь, например, кадры, как белорусские пограничники гонят мигрантов по железнодорожным путям в сторону границы с Латвией, заграждая им дорогу в Беларусь. А вот здесь вы можете увидеть, как группа людей следует к литовской границе в сопровождении ведомственного автомобиля белорусских пограничников.

А вот расследования независимых СМИ ("Белсат", DW.com, LRT, Reform.by), которые подробно описывают схемы завоза мигрантов из Ирака в Беларусь, а также бенефициаров данных мероприятий. В принципе, для человека, который хочет разобраться в ситуации, не представляет особого труда быстро найти все "концы". Однако пропагандисты рассчитывают, что никто не будет заниматься проверкой информации и выяснением обстоятельств. Соответственно, в данной истории мы будем рассматривать наиболее простые и "наглые" инструменты дезинформации, применяемые режимом Лукашенко и по ситуации Кремлем.

Сразу же стоит отметить, что в данной ситуации риторическая поддержка режима Лукашенко со стороны Кремля – вполне естественное явление: Россия всегда публично стоит на стороне своих союзников, даже если реальной поддержки им не оказывает. Тем более, если речь идет о давлении на государства Европейского союза, особенно Польшу и страны Балтии.

Соответственно, кремлевская пропаганда ретранслирует месседжи своих коллег из Минска, приправляя их собственными посылами. Хотя нарратив остается тем же самым.

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Больше не гарант стабильности

Начать следует с главного фейка всей данной истории. Начиная с 2011 года режим Лукашенко активно эксплуатировал тему миграции в отношениях в Западом. Мол, мы охраняем ваши границы от огромного потока нелегальных мигрантов, которые стремятся в ЕС. И до 2021 года данная тактика исправно работала.

Так, по разным оценкам, с 2012 года по различным программам, связанным с оборудованием границы и приграничной инфраструктуры, Беларусь получила до 200 миллионов долларов.

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В данном ключе, реагируя на миграционный кризис на беларуско-литовской границе, 9 июля высказывалась и представитель МИД России Мария Захарова: "Беларусь является одним из мировых лидеров в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией и продвигает полезные инициативы в международных организациях... Именно усилиями Минска во многом удавалось пресекать потоки нелегальных мигрантов, устремляющихся в страны ЕС из неблагополучных регионов, но об этом забыли сегодня в Брюсселе и в целом на Западе".

Однако, как мы видим из сложившейся ситуации и объективной статистики, режим Лукашенко скорее не "пресекал потоки нелегальных мигрантов", а просто не использовал миграционные инструменты и свои связи в арабских государствах для давления на Европейский союз. А это огромная разница в подходах.

В итоге, после жесткой реакции Европейского союза на инцидент с самолетом Ryanair (который в соответствии с международным правом классифицируется как акт государственного терроризма), Лукашенко всё же решил разыграть карту охраны восточной границы ЕС от наркотрафика и нелегальной миграции. Так, 26 мая он заявил: "Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить".

В принципе, сам посыл довольно интересный: назло соседям не будем заниматься охраной рубежей страны. Звучит довольно странно.

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Но именно после этих слов и началась "горячая фаза" миграционного кризиса на беларуско-литовской границе.

А уже 17 июля объяснения сложившейся ситуации давал глава т.н. МИД Беларуси Владимир Макей: "Коллективный Запад, различные финансовые институты прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, если они вводят санкции против Беларуси, даже отраслевые санкции..., то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, для того чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства... Те средства, которые выделялись ранее на, может быть, более жесткую, усиленную охрану границы, мы переведем их на нужды обычного человека, нужды простых людей. Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается".

Однако никакого "перераспределения средств", конечно же, не произошло. Во всяком случае, никакой информации кроме заявления Макея на данный счет не звучало. Да и бюджет на текущий год был утверждён в конце 2020 года, потому сама вероятность такого перераспределения была исключительно низкой. Тем более, что подобная риторика вступает в конфликт с постоянными заявлениями Лукашенко о важности охраны границ и приказами "закрыть границу".

Держи вора!

Еще один прием, который в данной ситуации использует пропаганда как Лукашенко, так и Кремля – "отзеркаливание" своих действий. Проще говоря – обвинение оппонента в том, чем занимаешься ты сам. Всем же известно, кто на рынке громче всех кричит "держи вора"?

Так, 13 августа т.н. государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что "со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошёл на участке пограничной заставы Беляны. Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши".

А 16 августа было опубликовано заявление следующего характера: "15 и 16 августа на участке пограничной заставы "Молодечненская" Сморгонской погрангруппы были обнаружены несколько групп мигрантов. Это граждане Индии и Кубы. Литовские силовики жестоко их избили, а затем силой выпроводили на линию границы с Беларусью. У всех беженцев на теле следы жестоких побоев, ссадины и открытые кровоточащие раны. По словам иностранцев, литовцы обходились с ними бесчеловечно, подвергая насилию и пыткам. Белорусской стороной пострадавшим оказана первая медицинская помощь. В настоящее время иностранцы находятся на линии госграницы".

И соль здесь в том, что авторы данных сообщений, видимо, даже не подозревают, что выражением "в настоящее время иностранцы находятся на линии госграницы" они обесценивают свои потуги по созданию данных фейков.

Почему же тогда этих мигрантов не принимают в Беларуси, если т.н. государственный пограничный комитет так переживает за их судьбу? На каком основании и с какой целью они находятся в пограничной зоне?

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Кто охраняет этих людей и несет за них ответственность? Какие дальнейшие процедуры предусмотрены? Ответов на эти вопросы пропагандисты вам не дадут. Их задачей является отведение внимание от противозаконной деятельности режима Лукашенко и создание негативного имиджа стран Балтии и Польши.

Также стоит отметить, как пропагандисты из Минска и Москвы любят "переводить стрелки". Помните крылатое выражение из советских времен "а в Америке негров линчуют"? Вот это и есть классический пример. Вместо обсуждения конкретной проблемы и поиска путей ее решения пропагандисты пробую перевести обсуждение совершенно в другую плоскость.

Вот, к примеру, снова Мария Захарова: "Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Беларуси, смешно. Это абсолютно нелепые заявления, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для Европейского континента".

Или вот высказывание Лукашенко в интервью Sky News Arabia: "Я бы литовцам, полякам, немцам, еще кому-то, Евросоюзу, который очень парится по этому поводу, посоветовал причины искать у себя, на своей территории, а потом уже упрекать нас... Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году". Вот только умолчал Александр Григорьевич о том, кто эти группировки организовал и поощряет.

Лукашенко перешел к прямым угрозам

Стоит отметить и ещё одно информационное явление в данном кризисе. 4 августа литовские компании и СМИ получили письма на английском языке с угрозами совершения террористических актов в 12 местах массового скопления людей в столице. В письмах указано, что таким образом будет производится месть за "братьев-мусульман". Видимо, которых Литва решила не принимать на своей территории, а отправлять назад в Беларусь. Странным образом эти угрозы последовали за заявлением Лукашенко от 20 августа на тему кризиса на границе с Литвой: "То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей".

Независимые СМИ как в Беларуси, так и в Литве предполагают, что данные акты запугивания – организованная кампания режима Лукашенко.

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И самое главное, для чего весь этот кризис затевался. Что интересно, раскрыла весь замысел снова Мария Захарова: "Если соседние с Белоруссией государства действительно заинтересованы в сокращении потоков нелегальных мигрантов, которые, как они считают, исходят с территории этой страны, то им можно дать действенный совет: нужно напрямую войти в контакт с Минском, нужно начать переговоры, как это делают все цивилизованные страны, которые хотят решать проблемы, а не усугублять их. Нужно не разрушать контакты с белорусскими властями, не открывать лжепосольства Белоруссии по всему миру, а укреплять связи и вести соответствующий диалог".

Переводя на простой язык: отмените санкции, а Лукашенко перекроет свой же канал нелегальной миграции.

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Что правда, в Европейском союзе поняли, что данная тактика не работает, а официальный Минск не является договороспособным актором. Однако, переговоры были проведены. Только не с режимом Лукашенко, а с властями Ирака. Как итог – с 7 августа авиарейсы из городов Ирака в Минск приостановлены. А 17 августа появилось знаковое заявление Ангелы Меркель: "Гибридный вид противостояния, который использует Беларусь, является атакой на всех нас в Европейском Союзе". Далее Меркель заявила о подготовке скоординированного ответа на действия официального Минска.

Соответственно, на данный момент можно утверждать, что гибридная операция Лукашенко (при риторической поддержке его восточных союзников) не просто провалилась, но в скором времени может привести к совершенно обратным последствиям – скорейшему принятию очередного пакета санкций против властей Беларуси и восприятию Лукашенко не просто как диктатора, но как угрозы стабильности и безопасности Восточной Европы и ЕС в общем.


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