Мигранты как оружие гибридной войны против Польши и Балтии

Также стоит отметить, как пропагандисты из Минска и Москвы любят "переводить стрелки". Помните крылатое выражение из советских времен "а в Америке негров линчуют"? Вот это и есть классический пример. Вместо обсуждения конкретной проблемы и поиска путей ее решения пропагандисты пробую перевести обсуждение совершенно в другую плоскость.

Вот, к примеру, снова Мария Захарова: "Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Беларуси, смешно. Это абсолютно нелепые заявления, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для Европейского континента".

Или вот высказывание Лукашенко в интервью Sky News Arabia: "Я бы литовцам, полякам, немцам, еще кому-то, Евросоюзу, который очень парится по этому поводу, посоветовал причины искать у себя, на своей территории, а потом уже упрекать нас... Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году". Вот только умолчал Александр Григорьевич о том, кто эти группировки организовал и поощряет.

Лукашенко перешел к прямым угрозам

Стоит отметить и ещё одно информационное явление в данном кризисе. 4 августа литовские компании и СМИ получили письма на английском языке с угрозами совершения террористических актов в 12 местах массового скопления людей в столице. В письмах указано, что таким образом будет производится месть за "братьев-мусульман". Видимо, которых Литва решила не принимать на своей территории, а отправлять назад в Беларусь. Странным образом эти угрозы последовали за заявлением Лукашенко от 20 августа на тему кризиса на границе с Литвой: "То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей".

Независимые СМИ как в Беларуси, так и в Литве предполагают, что данные акты запугивания – организованная кампания режима Лукашенко.

И самое главное, для чего весь этот кризис затевался. Что интересно, раскрыла весь замысел снова Мария Захарова: "Если соседние с Белоруссией государства действительно заинтересованы в сокращении потоков нелегальных мигрантов, которые, как они считают, исходят с территории этой страны, то им можно дать действенный совет: нужно напрямую войти в контакт с Минском, нужно начать переговоры, как это делают все цивилизованные страны, которые хотят решать проблемы, а не усугублять их. Нужно не разрушать контакты с белорусскими властями, не открывать лжепосольства Белоруссии по всему миру, а укреплять связи и вести соответствующий диалог".

Переводя на простой язык: отмените санкции, а Лукашенко перекроет свой же канал нелегальной миграции.

Что правда, в Европейском союзе поняли, что данная тактика не работает, а официальный Минск не является договороспособным актором. Однако, переговоры были проведены. Только не с режимом Лукашенко, а с властями Ирака. Как итог – с 7 августа авиарейсы из городов Ирака в Минск приостановлены. А 17 августа появилось знаковое заявление Ангелы Меркель: "Гибридный вид противостояния, который использует Беларусь, является атакой на всех нас в Европейском Союзе". Далее Меркель заявила о подготовке скоординированного ответа на действия официального Минска.