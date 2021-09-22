Первый балтийский канал начнет вещать на латышском языке

Содержание канала будет абсолютно новым, это будут развлекательные и детективные сериалы, а также популярные местные передачи и сериалы, свидетельствует сообщение ПБК для СМИ.
Чтобы привлечь латышскоговорящую аудиторию и полностью изменить содержание канала, к команде ПБК присоединилась известный режиссер развлекательного жанра Жаклина Циновска, которая стала творческим директором ПБК.
Глава отдела аналитика канала Сергей Климаков отмечает, что это очень продуманное решение. "Мы очень серьезно анализировали данные, наблюдали, чего хочет аудитория. Конечно, у имеющегося содержания канала есть своя стабильная аудитория. Поэтому нынешнее содержание канала ПБК будет перенесено на соседний канал с лого ПБК+, а на ПБК в дальнейшем будет транслироваться новое содержание на латышском языке. Потому мы и решили привлечь нового творческого директора с большим опытом в создании телевизионного содержания Жаклину Циновску, которая вместе с нашей командой будет работать над изменением содержания канала.
Вместе с содержанием канала изменится и его лого. Нынешний логотип ПБК будет заменен на новый - темно-красного и белого цвета, возможно, символически подчеркивая смену языка канала.