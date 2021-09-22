Первый балтийский канал начнет вещать на латышском языке

Содержание канала будет абсолютно новым, это будут развлекательные и детективные сериалы, а также популярные местные передачи и сериалы, свидетельствует сообщение ПБК для СМИ .

Глава отдела аналитика канала Сергей Климаков отмечает, что это очень продуманное решение. "Мы очень серьезно анализировали данные, наблюдали, чего хочет аудитория. Конечно, у имеющегося содержания канала есть своя стабильная аудитория. Поэтому нынешнее содержание канала ПБК будет перенесено на соседний канал с лого ПБК+, а на ПБК в дальнейшем будет транслироваться новое содержание на латышском языке. Потому мы и решили привлечь нового творческого директора с большим опытом в создании телевизионного содержания Жаклину Циновску, которая вместе с нашей командой будет работать над изменением содержания канала.