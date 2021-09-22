Минобороны Литвы рекомендовало не покупать смартфоны Xiaomi из-за цензуры

В этой связи оборонное ведомство Литвы рекомендовало пользователям не покупать мобильные устройства данной корпорации и утилизировать уже имеющиеся. Об этом в среду, 22 сентября, сообщило агентство Reuters.

Речь идет о таких выражениях, как "свободный Тибет", "да здравствует независимость Тайваня" или "демократическое движение". Функция цензурирования предусмотрена, в частности, для системных приложений модели, включая интернет-браузер, устанавливаемый по умолчанию. При этом список запрещенных сочетаний постоянно обновляется.

Функция может быть активирована в любое время

Хотя функция отключена в программном обеспечении, предназначенном для ЕС, она может быть активирована дистанционно в любое время, предупредил центр в Вильнюсе. Кроме того, Xiaomi отправляет зашифрованные данные об использовании телефона на сервер в Сингапуре.

Phones sold in Europe by China's Xiaomi Corp have a built-in ability to detect and censor terms such as "Free Tibet", "Long live Taiwan independence" or "democracy movement", Lithuanian government has discovered https://t.co/rKvOH1sE7q — Anne Applebaum (@anneapplebaum) September 22, 2021

Выводы "важны не только для Литвы, но и для всех стран", - говорится в заключении доклада NCSC.

Xiaomi заняла второе место в мире по поставкам смартфонов

По данным аналитической фирмы Canalys от июля, Xiaomi обогнала американскую Apple и стала производителем смартфонов номер два в мире. Рост продаж китайской корпорации особенно ощутим в Африке и Латинской Америке.