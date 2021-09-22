Ср, 22.09.2021
Энтони, привет. Я здесь! Чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик обратился к своему будущему сопернику
Чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик обратился к своему будущему сопернику

Кто вам платит? ⟩ Не скорая, а неотложная помощь! О сортировке вызовов и Covid-коллапсе

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Из Лиепаи в Ригу перевезли 10-летнего ребенка с Covid-19, скончалась молодая мама, которой не было и 20, заболеваемость растет, а Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) повысила режим готовности. Пока одни политики сетуют, что лето "снова проспали", а другие выводят людей на улицы, где те распевают "Пандемии нет", медики готовятся к худшему. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем грядущую "сортировку" звонков в неотложку, выгорание медиков и (не)готовность системы здравоохранения к новым старым вызовам.

Гости эфира:

  • Диана Буковска - тяжело переболела Covid-19;
  • Игорь Бобров - руководитель отдела организации оперативной работы NMPD.

Темы эфира:

  • Личный опыт - больница и борьба с долгим Covid-19. 
  • "Медики все каркают, политики - рисуют" - что свидетельствует о том, что впереди всплеск заболеваемости? 
  • С ростом заболеваемости Covid-19 NMPD может начать отклонять вызовы - как определяют приоритетных пациентов? Какие алгоритмы?
  • Вызовы NMPD в ситуациях, когда нет опасности для жизни, будут передаваться семейным врачам - что это означает на практике, как?
  • Как сотрудникам колл-центра NMPD не ошибиться в условиях перегрузки? Какие прогнозы - сколько вызовов ожидается на пике заболеваемости?
  • Какие сложности возникают при работе с ковид-больными, например, при инфарктах и инсультах? Как реанимировать в защитных костюмах?
  • Есть ли на передовой в NMPD невакцинированные сотрудники? Многие ли уйдут при введении обязательной вакцинации?

Встречаемся в 18:00 здесь или на нашей страничке в Facebook. Пишите комментарии, выводим их в эфир! 


НАВЕРХ
Back