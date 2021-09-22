Кто вам платит? ⟩ Не скорая, а неотложная помощь! О сортировке вызовов и Covid-коллапсе

Из Лиепаи в Ригу перевезли 10-летнего ребенка с Covid-19, скончалась молодая мама, которой не было и 20, заболеваемость растет, а Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) повысила режим готовности. Пока одни политики сетуют, что лето "снова проспали", а другие выводят людей на улицы, где те распевают "Пандемии нет", медики готовятся к худшему. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем грядущую "сортировку" звонков в неотложку, выгорание медиков и (не)готовность системы здравоохранения к новым старым вызовам.