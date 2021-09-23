Юхневича: с 1 октября все семейные врачи будут вовлечены в процесс вакцинации

Она утверждает, что на темпы вакцинации в августе и сентябре повлияли проблемы с поставками вакцины Janssen.

"Мы получили много звонков и электронных писем от населения, спрашивающих, где найти вакцину Janssen. Сейчас ситуация улучшилась", - признает Юхневича.

Согласно передаче, количество вакцинированных в Эстонии больше, но у литовцев дела идут намного лучше. Протесты в Литве были шире и агрессивнее, чем в Латвии, но охват вакцинацией в Литве значительно выше. Сравнивая охват вакцинацией в Эстонии и Литве, Юхневича подчеркивает, что подход к вакцинации в Литве был гораздо более "агрессивным", а Латвия приблизилась к уровню Эстонии.

"Вместе мы достигли примерно 43%. Конечно, мы очень далеки от цели. Вакцинация - это не просто медицинская манипуляция, это социальное явление в условиях демократии. Демократия также означает ответственность, поэтому мы можем взглянуть на процесс вакцинации с разных сторон"- , сказала она.

В передаче Юхневича упоминает, что в настоящее время рассматривается возможность переноса пунктов вакцинации ближе к продуктовым магазинам, аптекам, зоомагазинам - ближе к тем магазинам, которые будут доступны для непривитых людей.

🔴 Tiešraide! Raidījumā #ŠodienasJautājums saruna ar @VMNVD Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāju Evu Juhņēviču. Runāsim par vakcinācijas tempu un revakcināciju. https://t.co/rVMNh7Zxgk pic.twitter.com/3b4Rd5zKMQ — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) September 22, 2021

По данным Национальной службы здравоохранения, в августе невакцинированные от Covid-19 госпитализировались в 5,8 раза чаще, чем вакцинированные. Всего в августе было выявлено 3774 новых случая Covid-19, из которых 3178 (84%) человек не были вакцинированы от Covid-19 или еще не прошли курс вакцинации, а 596 человек (16%) были вакцинированы.