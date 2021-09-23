Чт, 23.09.2021
Потенциальные пациенты с Covid-19 имеют прекрасную возможность не попадать в больницу, а у большинства других пациентов такой возможности нет. Сандис Кравалис, автор инициативы "Невакцинированные без уважительной причины должны оплачивать лечение самостоятельно"
Сандис Кравалис, автор инициативы "Невакцинированные без уважительной причины должны оплачивать лечение самостоятельно"

Юхневича: с 1 октября все семейные врачи будут вовлечены в процесс вакцинации

Глава Бюро вакцинации Эва Юхневича ФОТО: Ieva Leiniša / LETA, Ludovic Marin / various sources / AFP

Мы осознаем решающую роль семейных врачей в процессе вакцинации, особенно сейчас, когда необходимо убедить сомневающихся жителей, о процессе вакцинации рассказала руководитель отдела проекта вакцинации Ева Юхневича в передаче Šodienas jautājums на LTV. 

Она утверждает, что на темпы вакцинации в августе и сентябре повлияли проблемы с поставками вакцины Janssen.

"Мы получили много звонков и электронных писем от населения, спрашивающих, где найти вакцину Janssen. Сейчас ситуация улучшилась", - признает Юхневича.

Согласно передаче, количество вакцинированных в Эстонии больше, но у литовцев дела идут намного лучше. Протесты в Литве были шире и агрессивнее, чем в Латвии, но охват вакцинацией в Литве значительно выше. Сравнивая охват вакцинацией в Эстонии и Литве, Юхневича подчеркивает, что подход к вакцинации в Литве был гораздо более "агрессивным", а Латвия приблизилась к уровню Эстонии.

"Вместе мы достигли примерно 43%. Конечно, мы очень далеки от цели. Вакцинация - это не просто медицинская манипуляция, это социальное явление в условиях демократии. Демократия также означает ответственность, поэтому мы можем взглянуть на процесс вакцинации с разных сторон"- , сказала она. 

В передаче Юхневича упоминает, что в настоящее время рассматривается возможность переноса пунктов вакцинации ближе к продуктовым магазинам, аптекам, зоомагазинам - ближе к тем магазинам, которые будут доступны для непривитых людей.

По данным Национальной службы здравоохранения, в августе невакцинированные от Covid-19 госпитализировались в 5,8 раза чаще, чем вакцинированные. Всего в августе было выявлено 3774 новых случая Covid-19, из которых 3178 (84%) человек не были вакцинированы от Covid-19 или еще не прошли курс вакцинации, а 596 человек (16%) были вакцинированы.

В настоящее время в Латвии вакцинировано 812 984 человека.


НАВЕРХ
Back