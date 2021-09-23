Дочь Сергея Бодрова дала первое интервью о своей новой роли в кино и эротических сценах

Ольга призналась, что она испытывала волнение перед показом фильма на фестивале, так как это очень важная и трепетная для нее работа. Пробы для актрисы прошли приятно, на них она сразу почувствовала связь с режиссером.

По сюжету картины Ольга и ее партнер Валерий Степанов играют влюбленную пару, которая укрывается от мира в старом домике посреди леса. Актриса отметила, что на съемках они много шутили и веселились, но в некоторые моменты начинали раздражать друг друга.

"Я думаю, это история о том, как люди хотят быть вместе и хотят понять, что же это такое, и о том, как, наверное, не всегда все сказочно и очевидно. То есть все на самом деле гораздо сложнее и многограннее, но люди в этой истории молодые, они отчаянно пытаются понять, что же такое быть вместе, и это не просто какое-то сказочное счастье, а это определенные сложности", - сказала Бодрова.

Были в фильме и эротические сцены, но Ольга подчеркнула, что это нормально для актерской профессии. Во время их выполнения она доверилась режиссеру.

Напомним, Ольга Бодрова - дочь Сергея и Светланы Бодровых. Ольга окончила ГИТИС. Она пишет стихи и уже играет на театральной сцене, снимается в кино. В фильме "Калашников" Бодрова исполнила одну из эпизодических ролей, но при монтаже эти кадры не вошли в финальную версию картины. Коллеги отмечают актерский талант девушки и видят сходство с отцом.

В начале августа 2020 года стало известно, что Ольга Бодрова вышла замуж. Избранником девушки стал актер Театра имени В. Маяковского Сергей Быстров.