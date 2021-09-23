RAKUS исследует антитела вакцинированных врачей

Харальд Плаудис, член правления RAKUS и главный специалист по хирургии, сказал, что в последние дни декабря прошлого года, а также в январе этого года многие врачи и медсестры вакцинировались от Covid-19 и с тех пор прошло более девяти месяцев.

"Мы решили, что первые 200 вакцинированных, которые не были повторно инфицированы Covid-19, пройдут тест на антитела, чтобы увидеть, остается ли уровень антител достаточно высоким с течением времени", - сказал Плаудис.

В RAKUS также провели внутренний опрос 500 сотрудников. По словам Плаудиса, после сбора анкет и данных по антителам у больницы будет свое собственное мнение, которое она выразит Министерству здравоохранения.

Он считает, что врачи обязательно должны быть в группе, которую следует защитить от Covid- 19 с помощью третьей дозы.

Не менее важна вакцинация против гриппа. "Есть большие опасения, что в Латвии параллельно с Covid-19 может распространиться и грипп, и тогда оказание медицинской помощи будет серьезно затруднено", - добавил Плаудис.

Ревакцинация обсуждается также в Университетской клинической больнице им. Паула Страдиня. Уга Думпис, инфектолог больницы, сказал, что у некоторых из вакцинированных врачей был Covid-19 в легкой форме - несколько дней держалась температура, насморк, боли в горле, но без осложнений.