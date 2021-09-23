Полиция нашла ягодника, который провел в лесу три дня

Мужчина был найден днем в среду, 22 сентября. Госполиция благодарит всех, кто участвовал в поисках, и напоминает, что, отправляясь в лес, всегда нужно брать с собой полностью заряженный мобильный телефон!
В понедельник, 20 сентября мужчина 1934 года рождения покинул свое место жительства и отправился в лес в Елгавском районе. Когда мужчина спустя долгое время не вернулся домой, семья отправилась на его поиски. На следующий день, когда поиски не принесли результатов, о случившемся сообщили в полицию.
Днем в среду, 22 сентября, пожилого человека на опушке леса заметили прохожие, которые незамедлительно связались с медиками. Мужчина был передан на попечение сотрудников службы скорой медицинской помощи и доставлен в медицинское учреждение. Его жизнь больше ничего не грозит.
К поискам мужчины были привлечены сотрудники и помощники полиции Земгальского регионального управления Госполиции, земессарги, сотрудники и студенты Государственной лесной службы, волонтеры и кинологи Bezvēsts.lv с двумя собаками, члены семьи мужчины и сотрудники Управления безопасности дорожного движения Полиции порядка, которые осматривали территорию по воздуху с помощью дрона.