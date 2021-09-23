Чт, 23.09.2021
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Сандис Кравалис, автор инициативы "Невакцинированные без уважительной причины должны оплачивать лечение самостоятельно"

Полиция нашла ягодника, который провел в лесу три дня

ФОТО: Kekyalyaynen/shutterstock.com

Во вторник, 21 сентября, в Земгальское региональное управление Госполиции Елгавского района поступила информация о пропавшем без вести пожилом человеке, который за день до этого ушел в лес в Елгавском районе, сообщили порталу Apollo.lv представители Полиции.

Мужчина был найден днем в среду, 22 сентября. Госполиция благодарит всех, кто участвовал в поисках, и напоминает, что, отправляясь в лес, всегда нужно брать с собой полностью заряженный мобильный телефон!

Пропажа

В понедельник, 20 сентября  мужчина 1934 года рождения покинул свое место жительства и отправился в лес в Елгавском районе. Когда мужчина спустя долгое время не вернулся домой, семья отправилась на его поиски. На следующий день, когда поиски не принесли результатов, о случившемся сообщили в полицию.

Днем в среду, 22 сентября, пожилого человека на опушке леса заметили прохожие, которые незамедлительно связались с медиками. Мужчина был передан на попечение сотрудников службы скорой медицинской помощи и доставлен в медицинское учреждение. Его жизнь больше ничего не грозит.

К поискам мужчины были привлечены сотрудники и помощники полиции Земгальского регионального управления Госполиции, земессарги, сотрудники и студенты Государственной лесной службы, волонтеры и кинологи Bezvēsts.lv с двумя собаками, члены семьи мужчины и сотрудники Управления безопасности дорожного движения Полиции порядка, которые осматривали территорию по воздуху с помощью дрона.


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