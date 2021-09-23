Ремонт Земитанского моста завершен, но ужасные ямы остались. Когда их залатают?

Рижане наверняка заметили, что некоторое время назад в связи с ремонтными работами на мосту Земитанса, соединяющего улицы Чака и Иерикю, были введены ограничения движения транспорта из-за ремонтных работ. Теперь, когда работы вроде бы закончены, ям не стало намного меньше.
"В конце весны самые большие ямы на Земитанском мосту были заделаны. В середине августа наконец-то началась более серьезная реконструкция, которая сейчас завершена. Движение восстановлено наполовину, но по-прежнему видны устрашающие на вид ямы, в которые довольно легко попасть при движении в темноте. Не могли ли эти ямы отремонтировать во время ремонта?" - спрашивает зритель LTV.
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Лелде Рудзика, представитель Департамента дорожного движения Рижской думы, отмечает, что этим летом во многих местах Риги велась укладка асфальта. Там, где это было возможно, уложили новый асфальт и на Земитанский мост. Вокруг трассы, где это технологически сложнее сделать, этого не произошло, но проводится ежедневное обслуживание.
Означает ли это, что дорогу ремонтировали только в тех местах, где это легче сделать, а на сложных участках ремонт производиться не будет? Представитель ведомства отмечает, что нет, и о закупке строительного объекта будет объявлено осенью этого года, а тротуар Земитанского моста могут начать ремонтировать в 2023 году. По окончании работ в 2025 году мост будет реконструирован, а тротуар заменен по всей его длине. То, что было сделано этим летом, следует рассматривать, как временное решение для повышения комфорта вождения.