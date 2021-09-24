В Таллинне пьяный водитель на автомобиле Bolt сбил пешехода

В четверг, 23 сентября, в 23:33 в Таллинне на бульваре Сыпрузе 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Volkswagen ID 3 PRO - арендованном автомобиле Bolt - сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 39-летнего мужчину, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В момент ДТП на месте происшествия мигал желтый сигнал светофора. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция Эстонии просит очевидцев аварии позвонить по информационному номеру 612 3000 или отправить письмо на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.