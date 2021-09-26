Маленький, побольше и совсем большой - когда синяк уже не норма, и как снизить их образование?

Образование синяков также вызывают хронические заболевания, в результате которых теряется витамин C или K, отвечающий за здоровье капилляров кровеносных сосудов. Генетика тоже имеет огромное значение. Есть люди, от рождения склонные к синякам. Если у матери, отца или бабушки возникали синяки, следует поговорить со своим семейным врачом о том, нужны ли пациенту какие-либо процедуры и какие: нужно регулярно сдавать анализы, принимать витамины или лекарства.

Когда синяк не является нормой?

Если синяк появляется в состоянии покоя или по сравнению с предыдущим периодом синяки появляются чаще и держатся дольше, они обширней или больше, то это - "первый звонок", указывающий, что могут существовать проблемы со здоровьем. Врач спросит вас, изменилось ли ваше питание, и какими заболеваниями вы болели в последнее время, и назначит анализы крови.

Много синяков свидетельствует о проблемах с кровеносными сосудами и капиллярами. Нередко кровеносные сосуды и капилляры становятся более хрупкими после вирусных инфекций. После серьезного заболевания или вирусной инфекции синяки могут появляться быстрее, и об этом не стоит сразу беспокоиться, но через пару месяцев все должно вернуться в норму. Однако, если при прикосновении к коже немного сильнее остается синяк, определенно стоит обратиться к врачу. В таких случаях могут возникнуть проблемы со свертыванием крови или стенками кровеносных сосудов.

Если не лечить причину, могут возникнуть большие проблемы со здоровьем. Если долгое время игнорировать синяки, то можно нажить проблемы с венами. Частые и продолжительно не проходящие синяки означают, что у человека хрупкие кровеносные сосуды, в свою очередь венозные узлы могут появиться вследствие пониженного тонуса кровеносных сосудов. Если человек замечает, что начинают быстро образовываться синяки и на ногах появляются кровоизлияния, выглядящие как маленькие звездочки, то позднее могут развиться проблемы с венами и отеки ног.

Как уменьшить образование синяка?

Чем раньше оказать первую помощь, тем больше вероятность, что синяк не станет большим и синим. Сразу после полученной травмы следует приложить холодный компресс (например, обернутый в полотенце лед или прохладную металлическую ложку) не менее чем на 10 минут. Холод сужает кровеносные сосуды, поэтому не изольется так много крови, и синяк будет меньшим.

Первые двое - трое суток не следует прикасаться, массировать или нагревать синяк, чтобы не провоцировать образование тромбов.

В течение первых двух-трех суток каждые пару часов можно продолжать прикладывать к травме холодные компрессы.

На синяки можно наносить мази, содержащие экстракт арники или гепарин, которые ускорят их исчезновение.