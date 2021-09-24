Массовые проверки общественного транспорта выявили десятки нарушений ограничений из-за Covid-19

Всего в проверках участвовали 60 сотрудников Государственной полиции и 21 сотрудник муниципальной полиции. За три часа было осмотрено 35 поездов и проверено 482 человека.

В Рижском регионе было проверено 278 человек в 25 поездах, выявлено 36 нарушений. Во всех этих случаях полиция давала предупредительные инструкции относительно неправильного использования маски для рта и носа.

Помимо проверок в поездах, проверки проводились и в других видах общественного транспорта. В Риге в течение трех часов было проверено 248 человек, в двух случаях возбуждено два дела об административных правонарушениях за неиспользование маски для рта и носа, а также назначены профилактические меры 16 лицам.

В Видземском регионе было проверено 15 пассажиров поезда, но существенных нарушений не выявлено.

В Латгальском регионе было проверено 54 человека и обнаружены два нарушения неиспользования маски для рта и носа, в обоих случаях полиция дала предупредительные указания.

В Курземском регионе проверки в конкретный период времени не проводились, так как поезда не ходили по обслуживаемой территории.

В Земгальском регионе в общей сложности было проведено шесть проверок поездов, в которых было проверено 135 человек. В ходе проверок выявлено десять нарушений - возбуждено два дела об административных правонарушениях за неиспользование маски для рта и носа и дано восемь предупредительных указаний по поводу неправильного использования маски для рта и носа. Помимо проведенных проверок, в четырех автобусах было проверено 32 человека, однако существенных нарушений в этих транспортных средствах выявлено не было.