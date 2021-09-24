Латвия намерена обжаловать в Брюсселе ограничение мощности ЛЭП Литвы с Беларусью

"Мы считаем, что сокращение Litgrid общей пропускной способности между Литвой и Белоруссией не имеет никаких технических обоснований. Поэтому латвийское правительство решило, что следующим шагом будет общение к Европейской комиссией и ACER", - заявили BNS в Министерстве экономики Латвии.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что действия Литвы были законными, и во время дискуссии обсуждении операторов передающих систем серьезных замечаний не было.

"Я действительно не знаю, что предпримет Латвия, но на сегодняшний день мы не видим никаких юридических рисков, потому что все действия выполнены в рамках системного договора БРЭЛЛ. Это наше действие, форс-мажор, не раз обсуждалось в рамках соглашения БРЭЛЛ, претензий не было не только у латышей или эстонцев, но и у российских или белорусских операторов", - сказал Крейвис журналистам на этой неделе.

На основании так называемого "антиостровецского" закона Литва на минувшей неделе снизила максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях. Это означает, что до тех пор, пока не будет достигнуто новое трехстороннее соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли. Еще в ноябре прошлого года, сразу после пуска БелАЭС в эксплуатацию, был прекращен коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, но физически электричество все еще подается.

По данным Литвы, до сих пор Латвия потребляла белорусскую электроэнергию, которую Латвия импортировала из России и продавала на Рижской фондовой бирже. В то же время Латвия уверяет, что торгует только российской электроэнергией.

После того, как Литва сократила максимальную пропускную способность с Белоруссией, Латвия теперь может торговать с Россией только в таком объеме, насколько позволяет пропускная способность их собственных линий. До ограничений Литвы Латвия использовала максимальную пропускную способность литовско-белорусских соединений.