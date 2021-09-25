За второй прививкой от коронавируса не пришли 11 тысяч латвийцев

"Бывает, что люди, которые получили первую прививку, ушли из этого мира от старости, от болезней, - рассказала в передаче "Сегодня вечером" представитель отдела проекта вакцинации NVD Инга Васильева. - Было и так, что после первой прививки люди быстро заболели ковидом, ждали какое-то время и только сейчас могут сделать вторую. Кто-то ждал, когда моно будет смешивать вакцины - первой была AstraZeneca, а второй можно получать Moderna или Pfizer".

Никто, однако, не скрывает, что среди этих 11 тысяч есть и те, кто просто передумал. Одной из причин для этого были выраженные побочные эффекты, после которых люди не были уверены, нормально ли это.

Как поделилась Васильева, до сих пор людей, не пришедших за второй прививкой, никто не обзванивал с целью убедить закончить вакцинацию, но в ближайший месяц служба планирует начать это делать, т.к. при вакцинах Pfizer или Moderna важно прийти на вторую дозу вакцинации не раньше нужного периода, но период после получения первой прививки может быть дольше, чем указано в инструкциях".

NVD напоминает, что одна доза вакцин, требующих ведения двух доз, не дает достаточной защиты от коронавируса.